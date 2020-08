Trusa sa po hororovom zranení vrátil na trávnik. Čakal som na túto chvíľu, vraví

Pauzoval jedenásť mesiacov.

9. aug 2020 o 10:05 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Len pred šiestimi týždňami nastúpili futbalisti Michaloviec v domácom prostredí proti Trnavčanom a teraz sa s nimi, už pred početnejšou kulisou, stretli na vlastnom štadióne znovu.

Kým vtedy to bolo ich záverečné vystúpenie sezóny pred svojimi fanúšikmi, tentoraz so Spartakom otvorili nový prvoligový ročník. Pri pohľade na základné zostavy to však vyzeralo, akoby sa stretli po roku. V porovnaní s predchádzajúcim duelom sa od úvodu na trávniku objavilo v oboch tímoch dovedna iba desať hráčov.

Kádre žlto-modrých a červeno-čiernych prešli počas krátkej letnej prestávky veľkou obmenou, dokonca jeden z tej desiatky – stredopoliar Jakub Grič – nastúpil na opačnej strane barikády.

Vstup do sezóny lepšie zvládli hostia, ktorí pri Laborci zvíťazili 2:0, keď o svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase.

Nezaslúžili si prehrať

Diváci sa ešte ani poriadne nestihli usadiť a už videli úvodný gól. Trnavský Yao skóroval už po 22 sekundách hry! Domáca omladina však nezložila zbrane a snažila sa o vyrovnanie, lenže po chybe v samom závere úvodnej časti hry inkasovala druhý gól z hlavy Vlaska.

Skúsenejší hostia už po zmene strán žiadnu drámu nepripustili a bez problémov dokráčali k víťazstvu. Hoci sa Michalovčania v lete výrazne oslabili, predviedli sympatický výkon, za ktorý sa hanbiť nemusia.

„Nezaslúžili sme si prehrať,“ začal debatu útočník MFK Zemplín Matej Trusa.