Zemplínčania vstúpili do novej sezóny prehrou

S Trnavou doma prehrali o dva góly.

8. aug 2020 o 21:01 (aktualizované 8. aug 2020 o 21:31) TASR

MICHALOVCE. Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v zápase 1. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:0.

O ich góly sa v prvom polčase postarali Yann Michael Yao a Ján Vlasko.

Priebeh stretnutia

Hostia mali ideálny štart, keď už po 22 sekundách išli do vedenia. Saymon unikol michalovskej obrane a jeho akciu dokončil zblízka hlavičkujúci Yao - 0:1.

Blízko k vyrovnaniu bol v 7. minúte Begala, jeho strelu spoza šestnástky však zastavila ľavá žrď Rusovovej bránky. Gólom sa neskončil ani únik Pačindu v 22. minúte.

Prvý polčas bol aj o bojovnosti najmä v strede poľa. Diváci videli viacero ostrejších zákrokov, avšak bez kartových trestov.

Prvopolčasovú spokojnosť hostí zvýraznil v 43. minúte hlavičkujúci Vlasko, ktorý zblízka upravil na 0:2.

Druhý polčas priniesol snahu domácich o kontaktný gól. Michalovčania sa snažili držať loptu a diktovať hru, no ich ofenzívne snahy narážali na pozornú obranu Spartaka. Snažili sa ju prekvapiť viacerými centrovanými loptami aj kombináciami, no dôležité momenty zvládli hostia.

Rusov sa musel mať na pozore aj pri viacerých priamych kopoch Žofčáka, ale prekvapiť sa nenechal.

Hostia si bez väčších problémov ustrážili náskok, ktorý mohol navýšiť Vlasko, no v 89. minúte zblízka neprekonal Dehtiara.

Gól nepriniesol ani pokus domáceho Solera spoza šestnástky.

Hlasy trénerov

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Mojich zverencov musím pochváliť za dnešný výkon. Myslím si, že nevyhralo lepšie mužstvo. Mali sme veľa šancí, najmä v prvom polčase. My sme nemali šťastie, súper naopak ťažil zo skúseností svojich hráčov. Nemali by sme dostávať také zbytočné góly ako v úvode zápasu. Snažili sme sa hrať aktívne, mali sme dosť šancí na skórovanie, ale nevyšlo to."

Marián Šarmír, tréner FC Spartak Trnava: "Obe mužstvá mali sťažené podmienky, keďže v ich kádroch nastali veľké obmeny. Bolo ťažké sa pripraviť na zápas. Dali sme dôležitý prvý gól a videl som, že nám to psychicky pomohlo. Súper mal veľa centrovaných lôpt, ale ustáli sme to. Zápas sa zlomil po našom druhom góle. Splnili sme cieľ, ktorým boli tri body."

Štatistika MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 0:2 (0:2) Góly: 1. Yao, 43. Vlasko. Rozhodovali: Očenáš - Roszbeck, Jekkel, ŽK: Vovkun - Mikovič, 1439 divákov. MFK Zemplín Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Soler, Vovkun, Vojtko - Neofytidis - Phillips, Begala, Žofčák (80. Mendéz), Popovic (67. Gríger) - Sidibé (56. Trusa) FC Spartak Trnava: Rusov - Kóša, Izuchukwu, Tumma - Jakúbek (80. Benovič), Grič, Saymon, Vlasko, Yao - Pačinda (87. Mihál), Mikovič (81. Olejník)