Most v Strážskom čaká štvordňová uzávera, prejdú po ňom len chodci

Pripravená je zaťažovacia skúška.

7. aug 2020 o 12:29 Monika Almášiová

STRÁŽSKE. Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje s ďalšími prácami na moste M158 cez rieku Laborec na ceste III/3741 v smere do Krivoštian.

V posledných týždňoch prebiehala pokládka časti nosníkov aj nového zábradlia, odstránilo sa dočasné premostenie a premávka bola presmerovaná na novú konštrukciu mosta.

Stavebné práce budú prebiehať aj v nasledujúcich dňoch, pričom si vyžiadajú väčšie dopravné obmedzenia.

Pre vozidlá bude most úplne neprejazdný v termíne od 11. 8. 2020 od 7.00 hod. do 14. 8. 2020 do 19.00 hod. V tomto čase na ňom budú nepretržite prebiehať stavebné práce.

„Dobrou správou je, že most čaká posledná betonáž, ktorou sa zhotoví ľavý rímsový chodník. Počas štvordňovej uzávery budeme na stavenisku robiť prípravné práce pre pokládku asfaltu. Osadíme a skompletizujeme odvodňovacie a izolačné systémy, dôjde aj k pokládke asfaltových vrstiev či demontáži konzolového debnenia rímsového chodníka. Ak pôjde všetko podľa plánu, 19. augusta budeme na moste vykonávať zaťažovaciu skúšku, kedy most zaťaží niekoľko plne naložených nákladných vozidiel. V čase realizácie zaťažovacej skúšky bude most pre dopravu opäť úplne uzavretý. Aj napriek tomu, že práce napredujú, aj v najbližších týždňoch sa vodiči musia pripraviť na prejazd v jednom jazdnom pruhu a za pomoci svetelnej signalizácie,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Kyvadlová doprava

V čase uzávery prejdú mostom cez rieku Laborec len chodci a to za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom na ich pohyb aj reguláciu budú dohliadať pracovníci stavby.

Košický samosprávny kraj v spolupráci so zmluvnými autobusovými dopravcami zabezpečí počas týchto dní odvoz kyvadlovou dopravou.

Cestujúci však budú musieť prejsť mostom peši.

Vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu v smere od Zbudze cez Michalovce.

Rekonštrukcia mosta by mala byť ukončená do konca roka.