Napriek výrazným zmenám chcú Michalovce opäť do elitnej šestky

MFK Zemplín začne doma s Trnavou.

5. aug 2020 o 11:18 (aktualizované 5. aug 2020 o 12:31) Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Bez dvanástich hráčov jarného kádra a zatiaľ iba s tromi novicmi vstúpi sobotňajším domácim stretnutím s Trnavou do svojej šiestej prvoligovej sezóny MFK Zemplín Michalovce.

Stalo sa už tradíciou, že počas súťažnej prestávky dochádza v tábore žlto-modrých k veľkej obmene mužstva. Výnimkou nebolo ani tohtoročné leto.

Fanúšikovia jediného východniarskeho zástupcu v najvyššej futbalovej súťaži sú opäť zvedaví, ako sa početné zmeny prejavia na výsledkoch tímu v úvode sezóny.

V živej pamäti totiž majú uplynulé dva ročníky, v ktorých sa mužstvo skladalo za pochodu a body začalo zbierať až v neskoršej fáze súťaže.

Čaká ich ťažký úvod sezóny

Táto téma sa rozoberala aj na stredajšej predsezónnej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v press centre štadióna MFK Zemplín a pred novinárov na nej vystúpili predseda predstavenstva Štefan Laurinčík, hlavný tréner Jozef Majoroš a kapitán Igor Žofčák.

„V príprave sme urobili všetko pre to, aby sme nemali začiatok taký, ako po minulé roky. Tí hráči, ktorí momentálne v kádri sú, už majú v lige niečo odohrané. Verím, že prvý domáci zápas s Trnavou zvládneme. Čaká nás ťažký úvod sezóny, pretože za dva týždne odohráme päť zápasov vrátane pohárového a ten káder je aktuálne veľmi oklieštený. Navyše niektorých hráčov trápia zranenia, ale verím, že čoskoro sa dajú dokopy,“ odpovedal Majoroš.

V hre sú ďalšie posily

Ak nerátame mladíkov z vlastnej akadémie (P. Rodáka, Sovu, Lukča, Vovkuna a Hirného), do mužstva pribudla iba trojica Phillips z Dunajskej Stredy, Volanakis z Arisu Solún a Vaško z Udinese, ktorý si však momentálne doliečuje svalové zranenie.

O zotrvaní Bogdanoviča z NŠ Mura a Žáka z Ostravy, ktorí sú zatiaľ na skúške, sa rozhodne v najbližších hodinách.

„Uvidíme, či niekto ešte do soboty pribudne. Ďalší noví hráči sú v riešení, brzdia nás však problémy s papiermi a vybavením víz. Možno sa to vyrieši v týchto dňoch, možno na budúci týždeň. Každopádne, čakáme na posily, ktoré by skvalitnili náš káder,“ vyjadril sa Majoroš, ktorý nevylúčil, že do mužstva by sa ešte mohli vrátiť Danko s Turíkom.

Michalovský kormidelník napriek problémom s kádrom verí, že jeho tímu sa podarí zopakovať vlaňajší postup do skupiny o titul.

„Dvakrát sa nám podarilo uhrať prvú šestku a bol by som rád, keby sa to znovu podarilo. Je to aj môj osobný cieľ.“

Futbal ho stále baví a napĺňa

Proti Trnave nebudú môcť nastúpiť potrestaný Kountouriotis, zranení Vaško s Vovkunom a otázny je aj štart Volanakisa, ktorého príchod sa ešte administratívne doťahuje.

Po menších zdravotných problémoch však bude k dispozícii líder mužstva Igor Žofčák, ktorý na radosť priaznivcov opäť predĺžil zmluvu.

„Či to bude moja posledná sezóna, to ešte neviem povedať. Vládať stále vládzem, všetko sa však bude odvíjať od mojich pracovných aktivít. Futbal ma stále baví a napĺňa,“ povedal ostrieľaný 37-ročný odchovanec klubu, ktorý bude na ihrisku znovu predĺženou rukou trénerov.

„Mojou úlohou je, aby som mladým chlapcom pomohol svojimi skúsenosťami a aj vďaka mne sa posúvali dopredu. Keď sa však chcú presadiť aj v zahraničí, musia tvrdo pracovať aj mimo tréningov.“

Dôležité bude pochopiť trénera

Čo bývalý hráč Ružomberka, Sparty Praha, Jablonca, Slovana Bratislava a Nyíregyházy hovorí na veľký prievan v kabíne?

„Vyzerá to, že sme sa ako zvyčajne oslabili, ale, našťastie, v posledných rokoch dopadli sezóny úspešne. Uvidíme, ako to vypáli teraz. Tí chlapci, ktorí odišli, boli veľmi dobrí hráči. Máme však kvalitného trénera, ktorého ak budeme počúvať, tak nemám obavy o to, ako skončíme v tabuľke,“ skonštatoval skúsený tvorca hry.

Podľa neho sa noví chlapci v šatni do kolektívu začlenili rýchlo, ale kým si sadnú na trávniku, to vraj ešte chvíľu potrvá.

„Najdôležitejšie bude, ako pochopíme koncept trénera. Myslím si však, že nebude problém, aby sme si nerozumeli.“

Aktuálny káder MFK Zemplín Realizačný tím: Jozef Majoroš (hlavný tréner), Marek Ondrík (asistent trénera), Marek Rodák (tréner brankárov), Mário Burda (kondičný tréner), Peter Ščobik (vedúci mužstva), Matej Čech (masér), Martin Moroz (fyzioterapeut), Jozef Petrík (lekár). Brankári: Tomáš Dráb, Rostyslav Dehtiar (Ukrajina), Patrik Rodák. Obrancovia: Matúš Vojtko, Artem Vovkun (Ukrajina), Ian Pino Soler (Španielsko), Martin Kolesár, Filip Vaško, Alejandro Méndez García (Španielsko), Jakub Sova, Polydefkis Volanakis (Grécko), Aleksandar Bogdanovič (Srbsko, na skúške). Stredopoliari: Matúš Begala, Georgios Neofytidis (Grécko), Igor Žofčák, Lukáš Lukčo, Christos Kountouriotis (Grécko), Ricardo Antonio Phillips Hinds (Panama), Dimitrios Popovits (Grécko), Dominik Žák (Česko, na skúške). Útočníci: Maksim Hirnij (Ukrajina), Matej Trusa, Issa Modibo Sidibé (Niger). Odišli: Grič (Trnava), Kira (FC Košice), P. Kolesár, Savvidis, Konstantinidis, Carrillo, Turík, Danko, Diarra, Hovhannisyan, Kvocera, Pásztor (hľadajú si angažmán). Prišli: Vaško (Udinese), Phillips (Dunajská Streda, hosť.), Volanakis (Aris Solún), Lukčo, Vovkun, Rodák, Sova (z dorastu). V riešení: Žák (Ostrava), Bogdanovič (NŠ Mura).