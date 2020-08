Akoby predvídala dianie. V Trebišove vystavuje neviditeľné mikrosvety

Lucia Horvátová: Je to náhoda.

4. aug 2020 o 0:00 Magda Haburová

TREBIŠOV. Galéria Koniareň, ktorá je súčasťou komplexu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove v areáli andrássyovského kaštieľa, dáva priestor pre súčasné umenie.

Najčastejšie sa tu svojimi prácami predstavujú mladí umelci.

V Koniarni vystavované umelecké diela mladej autorky Lucie Horvátovej vzbudili nevšednú pozornosť najmä preto, lebo sa na prvý pohľad zdá, akoby súviseli so situáciou v spoločnosti a koronavírusom.

Nie je to tak. Samotná autorka nám potvrdila, že je to úplná náhoda a ani to dokonca nemohla predvídať. Jej diela totiž vznikli prevažne v minulom roku.

Článok pokračuje pod video reklamou