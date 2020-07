V MFK Zemplín skončilo desať hráčov. Klubová ikona však pokračuje

Michalovčanov čaká opäť rušné leto.

23. júl 2020 o 13:44 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. S výrazne obmeneným a omladeným kádrom odštartovali prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce kratučkú letnú prípravu. Trvať bude iba niečo vyše dvoch týždňov, počas ktorých budú mať funkcionári aj tréneri čo robiť, aby dali dokopy káder súci konkurovať tímom v najvyššej súťaži.

Z mužstva, ktoré mal kormidelník Jozef Majoroš k dispozícii počas jarnej časti, totiž odišlo až desať hráčov, medzi nimi aj viaceré opory. Namiesto nich sú zatiaľ v kádri mladučkí dorastenci, avšak v blízkej dobe by sa pri Laborci mali objaviť aj nové tváre.

Jedinou, ktorá sa doposiaľ zapojila do prípravy, je 19-ročný Ricardo Antonio Phillips Hinds. Panamský krídelník prichádza na ročné hosťovanie z Dunajskej Stredy.

Rozlúčili sa aj s Kvocerom a Pásztorom

Už pred začiatkom prípravy bolo jasné, že v Michalovciach nebudú pokračovať José Carrillo Mancilla, Peter Kolesár, Jakub Grič, Peter Kolesár, Stanislav Danko, Jozef-Šimon Turík a Cheick Alan Diarra, ktorým vypršali kontrakty.

Nevráti sa už ani Kyriakos Savvidis, o ktorého majú záujem iné kluby, a so spoluhráčmi sa prišli pred úvodným tréningom rozlúčiť Milan Kvocera a Marián Pásztor, ktorí sa s vedením klubu nedohodli na podmienkach.

„Odišli všetci hráči, ktorým skončili zmluvy. Káder budeme skladať prakticky nanovo. Máme vytypovaných nejakých hráčov. S niektorými sme dohodnutí, ale ešte nedorazili, pretože si musia vybaviť záležitosti so svojimi bývalými klubmi. Verím, že na budúci týždeň sa už k nám pripoja,“ poznamenal na margo zmien v kádri tréner Majoroš.

Potešiteľnou správou je aspoň tá, že v mužstve bude pokračovať klubová ikona Igor Žofčák, ktorý aj vo svojich 37 rokoch patrí medzi najlepších hráčov celej ligy.

„Sme s ním dohodnutí, že nám ešte pomôže. Mám z toho veľkú radosť, lebo Igor má veľkú kvalitu a obrovské množstvo skúseností.“

Nechcú zase naháňať súperov

Do tréningového procesu zatiaľ nenaskočili ani ďalší hráči jarného tímu. Najlepší strelec Sidibé sa pripojí v piatok, Méndez pricestuje v sobotu a dvojica Soler – Konstantinidis v pondelok.

Do metropoly Zemplína už dorazila aj nová akvizícia Aleksandar Bogdanovič, 188 cm vysoký srbský stopér naposledy pôsobiaci v slovinskom NŠ Mura, ktorý má 21 rokov. Po príchode na Slovensko musel ísť do karantény a musí sa podrobiť testom na Covid-19. Ak budú negatívne, môže začať trénovať s mužstvom.

Káder žlto-modrých by mal vystužiť aj 23-ročný ruský ofenzívny stredopoliar Sergej Ivanov. Kmeňového hráča Zenitu Petrohrad tréner Majoroš dobre pozná, keďže v sezóne 2016/17 ho viedol vo VSS Košice.

„Hráčov, ktorí odišli, potrebujeme nahradiť. Nebude to však ľahké. Pracujeme na tom a hľadáme vhodné typy. Snažíme sa získať takých, ktorí u nás nebudú len na hosťovaní, ale podpíšu zmluvy na dlhšie obdobie. Potrebujeme hráčov na tri posty, ale musí to byť kvalita. Možno prídu až v priebehu sezóny. Verím však, že to bude aj skôr, aby sme v lige zase nemuseli naháňať súperov,“ uviedol Majoroš.

Zatiaľ majú iba jeden zápas

Michalovský klub mal vyhliadnutých aj slovenských futbalistov, no spoločnú reč s nimi nenašli.

„Oslovili sme viacerých mladých Slovákov, reprezentantov do 21 rokov, ale niektoré rokovania boli ťažké a nedokázali sme splniť podmienky, ktoré požadovali ich manažéri.“

Aj vlani v lete sa museli východniari popasovať s masívnym odchodom hráčov, avšak teraz je situácia odlišná. Prípravné obdobie je o polovicu kratšie ako zvyčajne.

„Príprava bude veľmi špecifická, ale taká už bola aj sezóna odkedy vypukla pandémia koronavírusu. Času je veľmi málo. Máme iba dva a pol týždňa na to, aby sme dali dokopy káder a dobre sa aj zohrali,“ dodal lodivod MFK Zemplín.

Jeho zverenci mali túto sobotu nastúpiť doma proti Debrecínu, maďarský súper však zápas odriekol. A s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú hrať ani proti AS Monaco. Poriešený majú zatiaľ iba duel s Mezőkövesdom (doma v nedeľu 2. augusta o 15. hodine).

Samotní hráči sa napriek iba osemdňovej dovolenke na štart prípravy tešili. Aj Martin Kolesár, ktorý je v súčasnom kádri vo veku 22 rokov jedným z najstarších hráčov.

„Pauza bola veľmi krátka, ale stihol som si oddýchnuť a urobiť si aj s priateľkou výlet do Tatier. Síce by som privítal ešte nejaký ten deň voľna, no nič sa nedá robiť. Nemohli sme dlhšie pauzovať, lebo liga je tu čo nevidieť.“

Na kádrové zmeny počas letných či zimných prestávok si trebišovský rodák za tie roky, čo je v A-mužstve, už zvykol.

„Tentoraz však odišlo ozaj veľa opôr. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiadame. Dúfam, že prídu noví hráči a čím skôr sa zohráme,“ zaželal si Kolesár.

Aktuálny káder MFK Zemplín Tomáš Dráb, Rostyslav Dehtiar, Patrik Rodák – Matej Trusa, Jakub Sova, Dimitrios Popovits, Armen Hovhannisjan, Matúš Vojtko, Igor Žofčák, Maksim Hirnij, Martin Čabra, Lukáš Lukčo, Martin Kolesár, Georgios Neofytidis, Tobias Bujňaček, Matúš Begala, Artem Vovkun, Ricardo Antonio Phillips Hinds, Christos Kountouriotis, Marcel Üvegeš. V najbližších dňoch sa pripoja Issa Modibo Sidibé, Dimitrios Konstantinidis, Ian Pino Soler, Alejandro Méndez García, Aleksandar Bogdanovič.