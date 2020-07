Skúsenejší Cejkovčania poškuľujú po horných priečkach tabuľky

Do mužstva prišli dvaja ostrieľaní borci z Kalše.

20. júl 2020 o 0:00 Rudolf Rondzik

CEJKOV. Po koronavírusových „predĺžených“ prázdninách sa prebúdza život i na menších futbalových ihriskách. Platí to aj o vlaňajšom nováčikovi štvrtej ligy Juh TJ Družstevník Cejkov.

Po odohraných 17 kolách mu patrilo pokojné desiate miesto s dostatočným bodovým náskokom pred poslednou štvoricou, a tak sa počas zimného spánku nemuseli strhávať zo zlého sna.

Každý cent otáčajú viackrát

Do jarnej prípravy sa pustili s vervou, no život priniesol Covid-19 a zrazu bolo všetko ináč.

„Nik nevedel, čo bude a dokedy to bude trvať,” rozhovoril sa starosta obce i šéf futbalového klubu Ladislav Slovjak.

„Do finančne zlej situácie v slovenskom športe zasiahla ešte i táto pliaga, a tak zháňať potrebné eurá je riadne ťažká, až sizyfovská práca. Spolu s poslancami a podporovateľmi Jozefom Sabom a Jánom Šantom otáčame každý cent niekoľkokrát, ale neustále hľadáme možnosti ako športu a futbalu v obci pomôcť. Nie je to na vyskakovanie, no radi by sme pokračovali v nastúpenom trende aj v druhom ročníku štvrtoligového účinkovania, o ktorom sa stále hovorí, že je kritickejší než ten premiérový,” pokračoval Slovjak.

Strieľať góly je zábavnejšie

Nováčik zo Zemplína bol zaujímavým úkazom tejto súťaže. V jeho zápasoch totiž padalo najviac gólov.

Celkovo 89 pri skóre 35:56 a to po 17 zápasoch bolo v priemere viac ako 5 gólov v jednom dueli.