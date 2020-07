Úspešný káder Michaloviec sa rozpadol. Viaceré opory sa už nevrátia

Majoroš: Máme týždeň na to, aby sme mužstvo doplnili.

17. júl 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Extrémne dlhá sezóna sa pre michalovských futbalistov konečne skončila.

Trvala takmer celý kalendárny rok, keďže od prvého domáceho zápasu so Žilinou po posledný na pôde Ružomberka ubehlo presne 360 dní.

Jedinému východniarskemu zástupcovi vo Fortuna lige sa síce nepodarilo zopakovať minuloročný úspech v podobe piateho miesta, ale pre malý klub pracujúci v skromných podmienkach je aj konečná šiesta priečka veľký úspech.

Žlto-modrí však neboli ďaleko ani od ďalšieho prepisovania histórie michalovského futbalu, lebo za štvrtou Trnavou, s ktorou mali lepšiu bilanciu zo vzájomných duelov, zaostali iba o tri body.

Na dosah mali aj pohárovú Európu, no v semifinále play-off nestačili na Ružomberok.

Urobili maximum pre úspech

Prehra v poslednom zápase bolela viac ako predošlé, lebo Zemplínčania cítili, že môžu v Ružomberku prekvapiť.

A v poriadne oklieštenom zložení aj siahali na predĺženie.

„Pred stretnutím pasoval každý do roly favorita Ružomberok. Prvý polčas bol z našej strany celkom slušný, v tom druhom nás však už súper pritlačil, keďže ľahko sme strácali lopty a už ani v útoku sme neboli tak nebezpeční. Domáci sa však do nejakých vážnejších šancí nedostávali, dobre sme vykrývali priestory. Aj keď pomer striel vyznieval jasne v ich prospech, všetko to boli zakončenia, ktoré sme mali pod kontrolou. O to viac nás mrzí ten smolný moment z 82. minúty a gól z pokutového kopu. Urobili sme maximum pre úspech, ale bohužiaľ, sezóna sa pre nás skončila,“ vrátil sa k utorňajšiemu záverečnému vystúpeniu svojich zverencov michalovský tréner Jozef Majoroš.

Po prestávke to už nebolo dobré

Košický rodák v druhej polovici novembra nahradil na poste šéfa realizačného tímu MFK Zemplín Antona Šoltisa, ktorému dovtedy robil asistenta.