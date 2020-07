Kira v psychologickej hre neuspel, lúči sa s michalovským dresom

V poslednom zápase za MFK Zemplín si zachytal do sýtosti.

15. júl 2020 o 10:01 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Michalovská derniéra so zdvihnutými hlavami. Jediný východoslovenský zástupca vo Fortuna lige viac ako 80 minút strpčoval život Ružomberku na jeho trávniku, napokon však do finále play-off o Európsku ligu neprenikol.

Futbalisti MFK Zemplín podľahli v utorok večer Liptákom najtesnejším rozdielom 0:1 a turbulentná sezóna sa pre nich definitívne skončila.

Ich smútok bol obrovský, veď rozhodujúci gól inkasovali v 82. minúte a navyše z prísneho pokutového kopu.

Michalovčania si za bojovný a oduševnený výkon zaslúžili aspoň remízu, vďaka ktorej by zápas doviedli do predĺženia alebo až do penaltového rozstrelu, avšak postup Ružomberka bol úplne zaslúžený.

Zneškodnil viaceré tutovky

Zverenci lodivoda Jozefa Majoroša dali zabudnúť na tri zbabrané vystúpenia v nadstavbe na súperových ihriskách a v defenzíve konečne hrali kompaktne, organizovane a koncentrovane.

„Je jedno, aký gól Ružomberok strelil, lebo vyhral zaslúžene. Treba si otvorene povedať, že počas celého zápasu bol herne lepší a postupom času svoj tlak stupňoval. Tešiť nás môže aspoň to, že sme boli disciplinovaní a takticky sme duel zvládli veľmi dobre. Ubúdali nám však sily, lebo väčšinou sme hrali bez lopty. Som rád, že po predošlých nevydarených zápasoch vonku sme ukázali, že máme na to, aby sme aj u súperov hrali dobre,“ konštatoval brankár tímu od Laborca Matúš Kira.

Rodák z Kolonice bol veľkou oporou Michaloviec v tomto stretnutí, keď sa skvelými zákrokmi blysol pri viacerých tutovkách domácich.