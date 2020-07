Michalovce majú koniec sezóny. V baráži o Európsku ligu neuspeli

V Ružomberku prehrali gólom z penalty.

14. júl 2020 o 19:52

RUŽOMBEROK. V semifinálovom zápase baráže o účasť v Európskej lige prehrali futbalisti MFK Zemplín Michalovce v Ružomberku 0:1.

O prehre, ktorá pre Zemplínčanov znamená koniec sezóny, rozhodol gól domácich z penalty v 82. minúte.

Šance mali obaja

V prvom polčase boli o niečo aktívnejší Liptáci, ale aj mužstvo zo Zemplína využilo každú možnosť na ofenzívny atak.

"Ruža" si vytvorila územnú prevahu, v 10. minúte Brenkus ideálne položil druhý domáci rohový kop na hlavu Mojžiša a Kira reflexívne vytesnil loptu spod brvna.

Potom sa čisté šance dlho nerodili, hoci domáci trávili väčšinu času na polovici Michaloviec. Tie ale boli v defenzíve veľmi pozorné.

Až v 36. minúte si Regáli šikovne v michalovskej šestnástke zasekol Kvoceru, no jeho "obaľovačka" skončila len na ľavej žrdi a dorážku Takáča zlikvidoval brankár Zemplína.

O tri minúty neskôr hostia podnikli rýchly protiútok a Žofčáka v dobrej pozícii vychytal Macík.

Potom ešte domáci podnikli viacero útokov, ale so strelou Gereca si opäť poradil Kira.

Rozhodol penaltový moment

Po zmene strán domáce mužstvo ešte zvýšilo obrátky a Michalovce dostalo pod značný tlak, ktorý priniesol niekoľko štandardných situácií.

V 54. minúte po Takáčovom rohovom kope krásne hlavičkoval kapitán Maslo, ale radosť mu pokazil ďalší fantastický zákrok Kiru.

Obranný val hostí, ktorý stál na pevných nohách, dlho odolával.

"Ruža" nevedela nájsť recept ako preľstiť kompaktnú defenzívu súpera. V 81. minúte spravil Regáli v šestnástke hostí kľučku na Kolesára, ten ho poslal na zem a rozhodca Kráľovič ukázal na biely bod. Twardzik nariadenú penaltu s prehľadom premenil.

Vzápätí bol v šanci Regáli, no včasným vybehnutím mu ju zmaril Kira.

V závere sa Michalovce ešte snažili s výsledkom niečo urobiť, ale Hasprovci si tesné a zaslúžené víťazstvo ustrážili.

Hlasy po sezóne

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Hrali sme proti výborne organizovanému súperovi, ktorý robil presne to, čo mal, zatvoril nám všetky priestory, s čím my máme značný problém. Napriek tomu naše mužstvo malo celozápasovú dominanciu, chalani si vytvorili množstvo streleckých príležitostí a veľa situácií, ktoré mohli skončiť šancou, alebo gólom, ale neboli dotiahnuté do úspešného konca. Je to problém, ktorý nás sprevádza celou sezónou. A bola z toho veľká dráma, hoci to mohlo byť rozhodnuté skôr. Napokon sa ale zrodilo zaslúžené naše víťazstvo."



Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "Prvý polčas sme hrali dobre, mali sme aj veľkú šancu Žofčákom. Takisto Ružomberok zase nastrelil žrď. Celkove prvá polovica z našej strany bola celkom slušná. V druhom polčase sme chceli pokračovať v našej aktivite, ale asi od 50. minúty nás súper začal trochu prehrávať v strede, my sme čiastočne zmenili rozostavenie. Domáci hrozili najmä po štandardných situáciách, takto si vypracovali aj dve možnosti na skórovanie. My sme už neboli tak nebezpeční v útočnej fáze, chýbala nám organizácia hry po zisku lopty, mali sme veľa ľahkých strát.

Štatistika Baráž o Európsku ligu - semifinále (na 1 zápas) MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0) Gól: 82. Twardzik (PK), ŽK: Twardzik, Reagáli, Mojžiš- Kvocera. Rozhodovali: Kráľovič P. Kováč, Štrba, 1 045 divákov. Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Twardzik - Ďungel (84. Mrva),Brenkus (77. Madleňák), Múdry, Takáč (87. Zsigmund), Mojžiš - Gerec, Regáli. Michalovce: Kira - Kvocera, Kolesár, Grič, Vojtko - Neofytidis - Popovits (74. Hovhannisjan), Begala, Žofčák, Mendez - Diarra

