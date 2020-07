Michalovce si chcú predĺžiť sezónu. Ďalšia šanca na reparát už nebude

Čaká ich baráž o Európsku ligu.

14. júl 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín síce vlaňajší úspech v podobe piateho miesta nezopakovali, keď tentoraz skončili vo Fortuna lige na šiestej priečke, ale stále majú šancu dosiahnuť pre klub ďalší historický míľnik.

V tomto týždni zabojujú o miestenku v predkole Európskej ligy, ku ktorej vedie cesta cez dve víťazstvá.

Prvou prekážkou Michalovčanov k prieniku do pohárovej Európy bude Ružomberok, na pôde ktorého odohrajú semifinálový duel play-off v utorok o 18. hodine.

Mužstvo od Laborca má čo naprávať, pretože nadstavbová časť mu nevyšla.

Svojich fanúšikov sklamalo predovšetkým výsledkami na ihriskách súperov, kde totálne vyhorelo a v troch zápasoch inkasovalo až štrnásť gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Čaká nás boj o Európsku ligu, je to o jednom zápase, žiadna ďalšia šanca na reparát už nebude. Verím, že chlapci 90 minút odmakajú a urobia maximum pre to, aby si sezónu ešte predĺžili,“ povedal tréner Jozef Majoroš.

Zlepšiť sa musia vo všetkom

Zemplínčania však musia na Liptove poriadne pridať, pretože výkon zo sobotňajšieho duelu v Žiline, kde prehrali 0:5, nebude na úspešný výsledok ani zďaleka stačiť.

„Nikoho táto porážka neteší, ale je to už za nami. Mužstvo pripravujeme tak, aby bolo dobre naladené. Favoritom zápasu je Ružomberok, no my mu chceme sťažiť cestu za postupom a zabojovať o víťazstvo,“ uviedol michalovský tréner.