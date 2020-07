Nadstavbu ukončili tak, ako ju začali. Begala: Musíme zmeniť myslenie

Pre Michalovce sa sezóna duelom v Žiline ešte neskončila.

12. júl 2020 o 11:30 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Futbalisti michalovského MFK Zemplín sa s účinkovaním v nadstavbovej časti Fortuna ligy rozlúčili navlas rovnakým výsledkom akým ju aj odštartovali.

Na úvod dostali päťku v Dunajskej Strede, na záver sa s päťgólovou prehrou vrátili zo Žiliny. „Šošoni“ po dominantnom výkone nedali v sobotu žlto-modrým žiadnu šancu a pripravili im ďalšiu zdrvujúcu porážku.

Michalovčania v nadstavbe výrazne zaostali za očakávaním, z piatich zápasov vydolovali iba dva body za domáce remízy s Ružomberkom a Trnavou. Hrôzostrašne pre nich dopadli hlavne súboje na súperových ihriskách, na ktorých inkasovali až štrnásť gólov a nestrelili ani jeden.

Nič im nevychádzalo

Ustráchaný a bezduchý výkon podali aj pod Dubňom. Domáci ich doslova prevalcovali a keby mali o niečo presnejšiu mušku, mohli triumfovať aj vyšším rozdielom. Pánmi na ihrisku boli od prvej do poslednej minúty.

„Pred zápasom v šatni sme si povedali, ako budeme hrať, ale to nám skoro vôbec nevychádzalo. A tak to potom aj dopadlo. Chceli sme domácich zatvárať na stranách, napádať ich a vyrážať do rýchlych brejkov. Niekoľko náznakov protiútokov sme mali, no nedotiahli sme ich do úspešného konca. Bol to zápas, v ktorom sme veľa behali bez lopty, pretože takmer stále ju mali v moci Žilinčania. Náročné o bolo hlavne na psychiku,“ vrátil sa k záverečnému duelu v nadstavbe michalovský stredopoliar Matúš Begala.