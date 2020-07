Iuventa začala bez piatich legionárok. Chýbali aj dve nové akvizície

Najčerstvejším prírastkom je Godečová.

6. júl 2020 o 13:10 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Po dvojtýždňovej prestávke sa vrátili do tréningového procesu michalovské hádzanárky. V pondelok predpoludním odštartovali hlavnú časť prípravy na nový súťažný ročník.

Kormidelníkovi Petrovi Dávidovi sa v Chemkostav aréne na úvodnom zraze nehlásili všetky hráčky. Dvanásťnásobný slovenský majster sa nezišiel v kompletnom zložení, pretože mu chýbalo až päť legionárok.

Do metropoly Zemplína zatiaľ nedorazili ani dve najnovšie akvizície z Čiernej Hory – ešte v závere minulého týždňa predstavená spojka Nada Čorovičová a pivotka Ivana Godečová, o príchode ktorej vedenie michalovského klubu doposiaľ neinformovalo.

Zostali trčať na letisku

Spolu s Čorovičovou a Godečovou nepricestovali na Slovensko ani ich dve krajanky Milica Trifunovičová a Marija Radovičová, ktoré pri Laborci hrávali už v uplynulej sezóne.

Aj keď sa všetky štyri zišli v sobotu na letisku a chystali sa vydať na cestu do Michaloviec – teda okrem Radovičovej, ktorá doma rehabilituje po operácii ramena a svoje spoluhráčky bola iba vyprevadiť – napokon im kvôli problémom s papiermi odletieť nedovolili.

Čiernohorky si aktuálne vybavujú náhradný let a všetci v klube veria, že v najbližších dňoch sa objavia v krajine pod Tatrami.

„Koronavírus je stále okolo nás a strpčuje nám život. Preto sa aj podmienky cestovania každým dňom menia. Dúfame, že Čiernohorky sa čoskoro zapoja do tréningového procesu,“ uviedol tréner Dávid, ktorému v pondelok chýbala aj brankárka Weronika Kordowiecka.

Rodáčku z Varšavy trápi drobný zdravotný problém a k družstvu by sa mala pripojiť ešte počas tohto týždňa.

Vác padol, Jaroslaw pribudol

Dávid teda privítal v prvý deň trinásť hráčok, ktoré na úvod čakalo testovanie či váženie.

„Po dvojtýždňovej prestávke pokračujeme blokom, ktorý sme odštartovali už v júni. Ide o kombináciu dopoludňajších atletických alebo silových tréningov s podvečernými, ktoré sú zamerané na herné činnosti,“ priblížil plán prípravy v najbližších týždňoch lodivod Iuventy.

V piatok 17. júla po vyše štyroch mesiacoch absolvujú aj hernú previerku, ich súperom bude na domácej pôde účastník najvyššej maďarskej súťaže z Kisvárdy (o 11. hodine), dres ktorého si oblieka aj Exmichalovčanka Veronika Habánková.

„Veľmi sa už tešíme na zápasy, veď veľmi dlho sme nehrali. Už v predošlej časti prípravy bolo na dievčatách vidieť, ako sú nažhavené na loptu. Hádzaná je pre nás o kondícii aj sile, ale hlavne o hádzanej,“ konštatoval Dávid.

V zápasovom programe Iuventy nastali zmeny. Maďarský Vác dvojzápas na prelome júla a augusta odriekol, na druhej strane pribudli dve previerky s poľským Jaroslawom.

Mentalita Čiernohoriek im vyhovuje

Vráťme sa ešte k najnovšiemu prírastku v michalovskom kádri. Ivana Godečová (narodená 11. mája 2001) patrí medzi najväčšie talenty čiernohorskej hádzanej. Súčasťou prvého tímu ŽRK Budučnost Podgorica je už od svojich 16 rokov, v tomto veku debutovala aj v Lige majstrov a hneď si pripísala aj prvý gól.

Ako 18-ročná vlani nechýbala v širšej nominácii seniorskej reprezentácie Čiernej Hory na svetový šampionát v Japonsku. V Michalovciach si už zahrala v auguste 2017 na kadetských ME a v máji 2018 aj so ženami v kvalifikácii ME, kedy sa dokonca proti Slovenkám aj raz gólovo presadila.

„Godečová bola u nás aj na skúške a presvedčila nás. Sme veľmi radi, že sme ju získali, pretože sme prišli o Kišikovú. Post pivota sme vhodne doplnili. Čo sa týka Čorovičovej, chceli vystužiť spojkový rad. Hľadali sme hlavne ľaváčku, lebo tá nám chýba, ale bohužiaľ, na trhu sme žiadnu takúto hráčku nenašli, preto sme siahli po Nadi, ktorá nám zacelí aj dieru v strede obrany. Mentalita Čiernohoriek nám vyhovuje. Veľmi rady na sebe pracujú a chcú sa niekam v kariére posunúť. Káder sme doplnili veľmi dobre a žiadne zmeny v ňom by sa už udiať nemali,“ uzavrel Dávid.

Nechýbali na prvom tréningu Iryna Jablonská-Bobaľová, Petra Kakaščíková – Adriána Holejová, Valéria Dulinová, Vladimíra Bajčiová, Martina Popovcová, Lívia Klučková, Bibiana Štefaniková, Miriam Kakaščíková, Michaela Štefánová, Iryna Kompaniecová, Nikoleta Trúnková, Natalia Dmytrenková.