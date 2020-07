Ochranári pomáhajú kriticky ohrozenej korytnačke prežiť v Tajbe

Korytnačka močiarna

Korytnačka močiarna je rozšíre­ná vo väčšej časti južnej a strednej Európy, v Malej Ázii po Aralské jazero a na severozápade Afriky.

Potravu korytnačky močiarnej tvoria prevažne vodné bezstavovce, niekedy aj malé stavovce ako žaby, žubrien­ky, malé ryby, vodné riasy a mäkké časti rastlín. Je aktívna od apríla do októbra, pári sa v apríli až máji.

Samica znáša 2 až 20 vajec, ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy, ich inkubácia trvá 60 až 120 dní v závislosti od teploty. Zimuje vo vode, zahrabaná v bahne.

Na Slovensku je v súčasnosti ohrozovaná klimatickými zmenami, narúšaním jej prirodzeného prostredia, ale aj inými druhmi korytnačiek, ktoré chovatelia vypúšťajú do voľnej prírody.

Na území Slovenska ohrozuje korytnačku močiarnu najmä korytnačka písmenková, ktorej prirodzeným teritóriom je juhovýchod USA, no vďaka obchodu so zvieratami sa hromadne vyváža do Európy.

Spoločenská hodnota jedného jedinca korytnačky močiarnej bola vyčíslená na 1 840 eur.