Michalovce sa o trestoch dozvedeli v autobuse. Prišli aj o ďalšie dve opory

Na Slovane mali iba štyroch náhradníkov.

5. júl 2020 o 9:56 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Žiadne prekvapenie sa v sobotu podvečer na Tehelnom poli nekonalo.

Futbalisti michalovského MFK Zemplín ani na tretí pokus v aktuálnej prvoligovej sezóne nedokázali s bratislavským Slovanom nielenže zabodovať, ale ani skórovať.

Súvisiaci článok Michalovce nemali na ihrisku majstra šancu Čítajte

Východniari sa z opačného konca republiky vrátili s prehrou 0:4, keď všetky góly inkasovali za dvadsať minút.

Už istý slovenský majster natiahol šnúru bez prehry v lige už na 19 stretnutí, Zemplínčania pre zmenu nezabodovali naplno vo štvrtom dueli po sebe.

V hlavnom meste sa dlho držali, avšak v úplnom závere prvého polčasu belasým doslova darovali dva góly.

Pri úvodnom sa poriadne červenal brankár Kira, pri druhom vystrihol krásne nožničky pravý obranca Konstantinidis. Škoda len, že na vlastnú bránu...

Článok pokračuje pod video reklamou

Veľmi zbytočné góly

Všetko sa to udialo v priebehu necelých troch minút, navyše po ďalších dvoch veľkých chybách po nástupe zo šatní pridal Ratao ešte dva góly a hostia definitívne rezignovali.

„Keď hráte proti mužstvu ako je Slovan a dostanete v závere polčasu dva rýchle góly, tak to určite s mužstvom zamáva. A zvlášť, keď tie góly boli také lacné,“ začal michalovský lodivod Jozef Majoroš.

Jeho zverenci však v prvom polčase Bratislavčanov poriadne potrápili.

„Bolo to z našej strany dobré. Hrali sme umne a súpera nepustili prakticky do žiadnej vyloženej šance. My sme mali dve veľmi sľubné brejkové situácie. Ak by sme lepšie vyriešili finálnu fázu, mohli sme sa dostať do čistých šancí. Bohužiaľ, keď takéto brejky proti Slovanu nedokážete využiť, potom nemáte šancu na lepší výsledok. Po prestávke sme ešte chceli niečo s výsledkom urobiť, ale opäť sme inkasovali dva zbytočné góly po centrovaných loptách. Nepokryli sme voľných hráčov, čo Slovan okamžite dokázal využiť,“ pokračoval rodák z Košíc.

Káder sa pomaly scvrkáva

MFK Zemplín mal na zápasovej súpiske iba trinástich hráčov do poľa a dvoch brankárov.

Vo výprave nechýbali ani Kountouriotis a Sidibé, ktorí však pre dodatočné tresty nemohli nastúpiť.

Grék dostal stopku na dva mesiace, Nigerčan na dva zápasy. Obaja za fauly na trnavského brankára Rusova.

„V prvom rade musím povedať, my sme vôbec netušili, že tých hráčov riešia. Dozvedeli sme sa to až z úradnej správy v piatok popoludní, keď sme už boli na ceste do Bratislavy... Chris aj Issa išli s nami na zápas, počítali sme s nimi a zrazu sme zistili, že sú potrestaní. Myslím si, že nie je korektné oboznámiť klub o potrestaní hráčov iba deň pred stretnutím. Bohužiaľ, už sme na to nevedeli zareagovať, aby sme zobrali iných hráčov,“ reagoval na túto situáciu Majoroš.

V porovnaní so začiatkom jari sa michalovský káder scvrkáva. Najprv v ňom skončil Peter Kolesár a dlhodobé zranenie vyradilo z hry Solera. Teraz k nim pribudli ďalší hráči.

Tréneri nemôžu počítať s potrestanými Kountouriotisom a Sidibém, zranení sú Danko a Turík, zmluva skončila Carrillovi a súboj so Slovanom bol posledným aj pre Savvidisa, ktorý z Bratislavy odišiel rovno do Grécka, kde absolvuje menší operačný zákrok.

„Situácia je taká, aká je. Na Slovane sa nám ešte zranili Žofčák a Konstantinidis, ale nemalo by to byť nič vážne. Nič, ideme ďalej, budeme bojovať až do konca.“