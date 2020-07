Opitá vodička stále nepozná trest za usmrtenie mladej ženy

Ani desiate zasadnutie súdu sa neskončilo právoplatným verdiktom.

2. júl 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd Košice sa v stredu desiatykrát zaoberal tragickou dopravnou nehodou z mája 2016.

Medzi obcami Vojčice a Horovce v okrese Trebišov sa vtedy zrazil Peugeot 301 s Citroënom Berlingo.

Zomrela v ňom mladá vodička z obce Pusté Čemerné v okrese Michalovce.

Dôvodom verejných zasadnutí je odvolanie, ktoré podala vodička peugeotu Miroslava F. voči rozsudku Okresného súdu Trebišov.

Ten ju koncom apríla 2017 uznal vinnou z prečinu usmrtenia a poslal na 8 rokov do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

Zároveň jej do konca života zakázal sadnúť si za volant.

Trebišovčanka sa odvolala voči výške trestu a krajský súd v tejto veci vytýčil už 10 termínov verejných zasadnutí.

Nerozhodol ani v stredu a nie je vylúčené, že právoplatný verdikt nebude známy ani tento rok.

Alkohol a možno aj lieky

Obžalovaná čelí obvineniu, že pri jazde pod vplyvom alkoholu nevenovala dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou prešla do protismeru.

Súvisiaci článok Tragická smrť dievčiny, ktorú zabila opitá vodička, otriasla celým Slovenskom Čítajte

Tam narazila do oprotiidúceho Citroënu Berlingo, ktorý viedla Michaela Č. († 20).

Dievčina utrpela zranenia viacerých pre život dôležitých orgánov, ktorým na mieste podľahla.

Vodičke peugeotu namerali 2,55 promile alkoholu.

Na polícii vypovedala, že bola doma sama a popri varení polievky vypila tri poháriky vodky s objemom 0,4 dl.

Potom si pamätá už len to, ako ju nakladali do sanitky. Nepamätala sa vraj, kedy odišla z domu, prečo nasadla do auta a ani to, kam šla.

Neskôr z vyjadrenia jej manžela vyšlo najavo, že zrejme požila štyri tabletky diazepamu.

Na pojednávania nechodila

Obžalovaná na pojednávania nechodila, dala súhlas na konanie v jej neprítomnosti.

Súvisiaci článok Šoférovala opitá na mol, druhá vodička prišla o život. Pozrite si video Čítajte

Jazdu peugeotu opísala trojčlenná posádka mazdy, ktorá šla za ňou a spolujazdec si ju natáčal na mobil.

Všetci potvrdili, že vozidlo šlo riskantne už pár kilometrov a takmer spôsobilo dve iné nehody, keď boli ohrození chodci.

Zdalo sa im, že vodička je opitá alebo pod vplyvom drog.

Psychologička uviedla, že Miroslava F. viedla vozidlo v stave ťažkej opilosti.

Podľa znalca z dopravy bola rýchlosť peugeota pred zrážkou 131 km/hod.

Spôsob jazdy označil za neprijateľný, nekontrolovaný, chaotický a nemal žiadne prvky defenzívnej jazdy.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Na6RMStN3Kw

Opakované odročovanie

Krajský súd vytýčil v tejto veci niekoľko termínov verejného zasadnutia.