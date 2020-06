Video: Futbalisti Michaloviec uhrali doma s Trnavou remízu

Domáci po prvom polčase prehrávali o dva góly, napokon vyrovnali.

27. jún 2020 o 21:13 TASR

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali s FC Spartak Trnava 2:2 v 3. kole skupiny o titul vo Fortuna lige 2019/2020.

Hostia viedli po prvom polčase 2:0, domáci však krátko po zmene strán vyrovnali.

Dva góly hostí

Úvod zápasu priniesol vyrovnaný, no divácky nie príliš atraktívny futbal.

Hostia postupne získali miernu prevahu a v 22. minúte išli do vedenia.

Tzandaris vysunul Sobczyka, ktorý v šestnástke vyhral súboj s Gričom a po jeho prihrávke nedôrazne pokrytý Vukojevič otvoril skóre - 0:1.

Hostia držali súpera mimo výhodných streleckých pozícií a ich ofenzívne akcie marili bez väčších problémov.

V 45. minúte bolo už 0:2, keď po akcii Tešiju ešte brankár Dehtiar zmaril šancu Sobczyka, ale na prízemnú strelu Gamboša nedosiahol.

Pomohlo dvojité striedanie

Domáci tréner Majoroš chcel oživiť výkon Michalovčanov dvojitým striedaním.

Striedajúci Žofčák v 47. minúte ešte zblízka Rusova neprekonal, no v 51. minúte sa už domáci radovali.

Práve Žofčák prihral Konstantinidisovi a ten prekonal Rusova.

Domáci herne ožili a eufóriu ešte umocnil Žofčák.

Jeho výstavný gól z priameho kopu v 53. minúte znamenal vyrovnanie na 2:2.

Zaskočených hostí nepotešila ani situácia z 59. minúty, keď Kountouriotis v zakončením trafil kolenom do brady brankára Rusova, pre ktorého sa zápas skončil.

Striedajúci Takáč podržal svoj tím v 71. minúte, keď efektne vyrazil krížnu strelu Kvoceru.

Ten mohol pridať tretí gól domácich v 74. minúte, Takáča skúsil prekonať dlhým lobom, ale lopta tesne minula bránku.

V 83. minúte sa individuálnou akciou prezentoval Savvidis, v zakončení však poslal loptu tesne nad bránu.

Povedali po zápase

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Momentálne sme bez stabilného stopéra a preto sme museli improvizovať. V prvom polčase bola zreteľná chýbajúca spolupráca celého mužstva. Chýbal väčší dôraz aj pohyb. Súpera sme síce nepúšťali do šancí, ale aj tak sme inkasovali dva góly. Prvý po veľkej chybe, keď sme nezachytili pohyb súpera a lepšia reakcia musí byť aj v situáciách, aká nastala pred druhým gólom. Náš výkon by som si predstavoval tak, ako sme predviedli v druhom polčase. Aj po vyrovnaní sme mali ešte veľké

šance na ďalší gól."



Marián Šarmír, tréner FC Spartak Trnava: "Do Michaloviec sme išli s cieľom uhrať body, keďže sme v nedávnych zápasoch nebodovali. Potrebovali sme sa nakopnúť, keďže viem v akom stave je kabína. Prvý polčas nám vyšiel, stav 2:0 bol prijateľný. Žiaľ, v druhom polčase to bolo opäť kompletne vymenené mužstvo. Laxným prístupom dovolilo domácim vyrovnať v úvode druhého polčasu. Toto sa ligovému mužstvu nemôže stať."

Štatistika MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 2:2 (0:2) Góly: 51. Konstantinidis, 53. Žofčák - 22. Vukojevič, 45. Gamboš. Rozhodovali: Nemček - Hrčka, Jánošík, ŽK: Kountouriotis - Tzandaris, 298 divákov. zostavy a striedania: Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Grič, Vojtko - Konstantinidis, Savvidis, Neofytidis, Mendez (46. Žofčák) - Kountouriotis (63. Kvocera), Sidibé, Diarra (46. Popovic) Trnava: Rusov (63. Takáč) - Turňa, Izuchukwu, Moenza - De Barros, Tešija, Gamboš (67. Bamidele), Tzandaris, Yao - Sobczyk, Vukojevič (79. Horvát)