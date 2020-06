Michalovce čaká trnavská neznáma. Chcú dodržať výsledkovú postupku

Tréner Majoroš opäť plánuje urobiť zmeny v zostave.

27. jún 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Druhý a zároveň posledný domáci zápas nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul odohrajú v sobotu o 18. hodine futbalisti Michaloviec.

Uplynulú nedeľu prišli s Ružomberkom po remíze 1:1 o víťaznú šnúru na vlastnom trávniku, ktorá trvala štyri zápasy.

Teraz majú v úmysle načať novú sériu. Ich súperom bude ďalší tabuľkový sused, tentoraz trnavský Spartak.

S mužstvom zo slovenského Ríma ide žlto-modrým karta viac ako s Liptákmi, pretože na svojom štadióne vyhrali nad Trnavčanmi posledné dva súboje a oba na nulu.

Rozlúčili sa s Kolesárom

MFK Zemplín vstúpil do nadstavby prehrou v Dunajskej Strede, potom remizoval so spomínaným Ružomberkom, takže podľa postupky by do tretice malo nasledovať víťazstvo.

„Predošlé dva výsledky nás mrzia. Hlavne s Ružomberkom sme túžili zabodovať naplno, aby sme nášmu tabuľkovému susedovi odskočili a mali lepšiu pozíciu v prípade barážových bojov. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, avšak v súboji s Trnavou urobíme maximum pre to, aby sme konečne zabodovali naplno,“ vyjadril sa michalovský lodivod Jozef Majoroš.

Košický rodák pred posledným stretnutím poriadne premiešal základnou jedenástkou, môžeme očakávať zmeny v zostave aj tentoraz?