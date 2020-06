Zmeny v zostave víťazstvo nepriniesli. Debutanti trénera nesklamali

Ružomberok s Michalovcami opäť zabodoval.

21. jún 2020 o 22:00 Róbert Andrejov

V Michalovciach to bol v nedeľu viac boj než futbal. Domáci si s Ružomberkom body podelili. (Zdroj: Róbert Andrejov)

MICHALOVCE. Nie a nie ten Ružomberok zdolať. Možno aj to si v duchu po nedeľňajšom stretnutí s Liptákmi hovorili michalovskí futbalisti, ktorí ani na pätnásty pokus nad týmto súperom v lige nezvíťazili.

Žlto-modrí boli znovu o niečo bližšie k plnému bodovému zisku ako Ružomberčania. V súboji, ktoré sa hralo za výdatného dažďa a na veľmi ťažkom teréne, síce prehrávali po góle Ladislava Almásiho zo štandardnej situácie z 57. minúty, ale po necelej štvrťhodine vyrovnal na konečných 1:1 grécky legionár Dimitrios Konstantinidis.

Hostia si nevypracovali žiadnu ďalšiu vážnejšiu príležitosť, Zemplínčania áno, avšak ešte v prvom polčase spálil samostatný nájazd na brankára ďalší Grék Dimitrios Popovits. Čakanie na prvú výhru nad „ružou“ teda pokračuje...

Pribrzdil ich silný lejak

„Nepovedal by som, že Ružomberok je náš neobľúbený súper. Našim cieľom v každom zápase je vyhrať. S takým zámerom sme išli do stretnutia aj teraz. Proti tak dobre organizovanému súperovi musíme mať lepšiu a kvalitnejšiu finálnu prihrávku, ale tá absentovala. Chceli sme zvíťaziť, no nepodarilo sa. Nezostáva nám nič iné, len sa pripraviť na nasledujúci zápas,“ povedal na margo čiernej série s Liptákmi lodivod MFK Zemplín Jozef Majoroš.

Jeho zverenci vstúpili do duelu aktívne, v úvodnej desaťminútovke mali navrch, avšak vinou počasia a terénu sa postupne hra vyrovnala.

„Obom mužstvám viazla kombinácia a šancí bolo veľmi málo. My sme si vypracovali jednu obrovskú, keď Popovits išiel sám na brankára. Aj druhý polčas bol vyrovnaný, avšak inkasovali sme nešťastný gól zo štandardky. Následne sme súpera zatlačili, prišiel vyrovnávajúci gól, mali sme aj ďalšie sľubné akcie, ktoré sme však nedotiahli do úspešného konca. Chýbala nám presnejšia finálna prihrávka, takže aj kvôli tomu sme sa veľmi ani do zakončenia nedostávali.“

Svoje miesta si zastali

Oproti prvému zápasu nadstavby v Dunajskej Strede, kde Michalovce prehrali 0:5, urobil Majoroš až päť zmien v základnej zostave.

„Vyplynulo to aj zo situácie, v ktorej sa nachádzame. Viacerým hráčom končia zmluvy, preto sme chceli dať príležitosť tým chlapcom, ktorí majú platné kontrakty aj na ďalšiu sezónu. Určite nejaké zmeny budú aj v nasledujúcom stretnutí s Trnavou a bude len na tých hráčoch, ako sa chopia svojej šance,“ uviedol tréner tímu od Laborca.

Premiéru v našej najvyššej súťaži si odkrútil brankár Tomáš Dráb, ktorý prvýkrát v tomto ročníku dostal prednosť pred Matúšom Kirom.

„Dostal gól, za ktorý nemohol. Okrem toho musel čeliť ešte jednej nebezpečnej strele, s ktorou si poradil. Súpera sme do šancí nepúšťali, takže veľa roboty nemal. Na to, že to bol jeho ligový debut, zvládol ho dobre a s jeho výkonom sme spokojní.“

Druhým novicom v michalovskej zostave bol Španiel Alejandro Mendéz García, ktorý nastúpil na ľavej strane defenzívy.

„Vekom je to ešte dorastenec, ale tak ako Dráb, ani on nesklamal. Mal sťaženú úlohu v tom, že sa hralo na ťažkom teréne. Nedopustil sa však žiadnej veľkej chyby, snažil sa podporovať po krídlach útok, aj keď to nebolo pre neho jednoduché. Svoje miesto na ihrisku si však zastal,“ pochválil 18-ročného mladíka Majoroš.