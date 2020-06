Michalovciam prvý duel po pauze nevyšiel. Vyhoreli z efektivity

Dunajská Streda im pripravila krutú prehru.

14. jún 2020 o 11:15 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Za posledných trinásť mesiacov sa futbalisti Dunajskej Stredy a Michaloviec stretli štyrikrát a až v troch ich vzájomných súbojoch sa zrodil výsledok 5:0.

Inak to nebolo ani v sobotu, keď sa z hladkého domáceho víťazstva tešili hráči FC DAC 1904.

Mužstvo zo Žitného ostrova tak rovnakou mincou oplatilo Zemplínčanom vysokú porážku z novembra minulého roku.

Zaujímavé je, že takýto rezultát sa opäť zrodil pri trénerskej premiére.

Kým v jesennom dueli debutoval Jozef Majoroš na michalovskej lavičke, teraz Nemec Bernd Storck na tej dunajskostredskej.

Futbal sa hrá na góly, nie na šance

Michalovčanom úvodné zápasy po dlhej súťažnej prestávke vôbec nevychádzajú.

V prvom jarnom na žilinskej pôde utŕžili debakel 1:8 od Trenčína a po koronapauze zase schytali päťku od DAC.

Obe stretnutia majú spoločného menovateľa v tom, že žlto-modrí nezvládli druhé polčasy.

Keď v sobotu domáci dali v 68. minúte už štvrtý gól, možno sa viacerým hráčom MFK Zemplín vynorilo v mysli práve smolné februárové vystúpenie pod Dubňom.

„Ja som na Trenčín vôbec nepomyslel. Viac ako polovicu zápasu sme sa držali a boli sme v hre o bodový zisk. Prvé dejstvo bolo vyrovnané. Ak by sme úvodný gól strelili my, zápas by sa vyvíjal úplne inak. Bohužiaľ, neboli sme efektívni, a keď nám domáci dali tretí gól, potom sme už rezignovali,“ skonštatoval Jakub Grič, ktorý pri absencii Španiela Iana Pina Solera musel zaskakovať na stopérskom poste.