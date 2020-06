Do Michaloviec mieri ďalší známy hráč, zmluvu podpísal Hickmott

Klub si poistil aj Petra Galamboša.

8. jún 2020 o 13:11 (aktualizované 8. jún 2020 o 13:52) Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Po Vladimírovi Mihálikovi, Marekovi Bartánusovi a Tomášovi Matoušekovi získal HK Dukla Ingema Michalovce ďalšiu kvalitnú posilu.

Útočné rady Zemplínčanov vystužil jeden z najproduktívnejších hráčov uplynulej extraligovej sezóny Jordan Hickmott, ktorý prichádza z Banskej Bystrice.

Ambiciózny klub od Laborca v pondelok popoludní tiež informoval, že po obrancovi Jánovi Ťavodovi sa dohodol na pokračovaní spolupráce aj s ofenzívnym hráčom Petrom Galambošom, ktorý do Michaloviec prišiel vlani v lete z Košíc a v 53 dueloch za Duklu nazbieral 27 bodov (za 12 gólov a 15 asistencií).

V našej lige má výborné čísla

V osobe Jordana Hickmotta získali „líšky“ veľkú posilu do útoku. Tridsaťročný krídelník či center vlani obsadil šiestu priečku v kanadskom bodovaní Tipsport ligy, keď mal priemer takmer jeden bod na zápas. V 55 súbojoch nastrieľal 21 gólov a pridal 33 asistencií.

„Som rád, že sa nám podarilo získať hráča ako je Hickmott. Nielen v minulej sezóne, ale aj počas prvého pôsobenia v Banskej Bystrici, svojimi výkonmi a produktivitou potvrdzoval, že má kvalitu. Verím, že do nášho tímu zapadne tak po hernej, ako aj ľudskej stránke. Síce je Kanaďan, ale neforsíruje typický severoamerický hokej. Je to hráč do kombinácie a vie aj dať gól,“ povedal na adresu Hickmotta kormidelník Dukly Miroslav Chudý.

Rodák z Missionu počas svojej kariéry hrával v zámorí vo WHL (Medicine Hat Tigers, Prince Albert Raiders, Edmonton Oil Kings), v univerzitnom tíme Alberta Golden Bears a tri duely odohral aj v AHL za Toronto Marlies.

V Európe pôsobil v sezóne 2016/17 v Banskej Bystrici (v 56 zápasoch získal 53 bodov), potom v rakúskych tímov SV Villach a EHC Linz, krátko i v nemeckom Tölzer Löwen. Vlani sa opäť vrátil pod Urpín, kde mal miesto v produktívnom prvom útoku.

Fanúšikovia si zaslúžia lepší hokej

Michalovčania zatiaľ predstavili poltucet hráčov, s ktorými rátajú do budúcej sezóny. Dohodnutí sú aj s ďalšími, ich mená však budú do éteru púšťať postupne.

„Chceme to namiešať tak, aby sme v tíme mali rôzny mix hráčov. Skúsených i mladých, ale aj bojovníkov. Aj takých, ktorí budú platní v špeciálnych situáciách ako sú presilovky a oslabenia. Mužstvo skladáme podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že zatiaľ sa nám to darí veľmi slušne. Môžem prezradiť, že možno na dve mená už máme káder takmer kompletne poskladaný,“ uviedol Chudý.

Zemplínčania potvrdzujú slová o tom, že v druhom roku medzi elitou túžia ísť v tabuľke vyššie. Všetko nasvedčuje tomu, že budú mútiť vodu na špici.

„Michalovský divák sa má na čo tešiť. Nechceme stagnovať a prešľapovať na mieste, chceme si stále dávať vyššie ciele, čo sme deklarovali už po skončení sezóny. Tunajší fanúšikovia si to zaslúžia, lebo v ťažkých chvíľach nám pomohli. Chceme, aby na štadión naďalej chodili s radosťou a aby videli ešte lepší hokej než doposiaľ,“ netajil smelé ambície lodivod Dukly.