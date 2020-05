Trebišovčania majú šťastie v nešťastí. V klube musia vyriešiť mnoho otáznikov

Opäť sa zachránia s Božou pomocou.

28. máj 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

TREBIŠOV. Od svojho návratu do druhej najvyššej súťaže v roku 2017 boli trebišovskí futbalisti zakaždým namočení do bojov o udržanie sa. V prvej sezóne spečatili záchranu štyri kolá pred koncom, v druhej sa im cieľ splniť nepodarilo a skončili tesne pod čiarou. V lige však ostali vďaka neprihláseniu sa košickej Lokomotívy.

Ani teraz to so Slavojom nevyzeralo ružovo. Pred stopnutím súťaže kvôli koronavírusu figuroval v tabuľke na poslednom mieste, keď na priečky znamenajúce záchranu mal manko šiestich bodov.

Na svojom stredajšom zasadnutí sa Komisia pre riadenie druhej ligy zhodla na tom, že na utorkové zasadnutie Výkonného výboru SFZ podá návrh, aby súťaž predčasne ukončil v aktuálnom stave.

S tým, že postupovať ani vypadávať z nej nebude žiadne mužstvo. Trebišovčania si teda opäť raz môžu zhlboka vydýchnuť...

Hrať ďalej? Bola by to fraška

Aj keď návrh komisie ešte musí schváliť výkonný výbor, je už takmer isté, že liga sa dohrávať nebude.

„Bolo by to zbytočné. Mužstvá by už nemali o čo hrať, pretože nikto by nepostupoval ani nevypadával. Bola by to fraška,“ rozhovoril sa prezident Slavoja Trebišov Eduard Janoško.

Po roku sa teda žlto-modrí znovu zachránia v druhej najvyššej súťaži s Božou pomocou.

„Máme šťastie v nešťastí. Som však presvedčený, že my by sme sa zachránili tak či tak. S Božou pomocou alebo bez nej. Keby sa hralo naďalej, pobili by sme sa o záchranu. Lopta je guľatá a stať sa mohlo všeličo. Mali sme dobre pripravené mužstvo a všetci v klube sme verili v zachovanie druholigovej príslušnosti. Bol by to však ťažký boj až do konca,“ pokračoval Janoško.

S trénerom sú predbežne dohodnutí

Trebišovčania ani po nedávnom uvoľnení opatrení nepristúpili k spoločným tréningom a už dva mesiace sa hráči pripravujú individuálne.

