Droppa sa vracia na východ, presvedčili ho vízie michalovského klubu

V Dukle by sa mal venovať obrancom a oslabeniam.

26. máj 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Hokejový osud zavial Ivana Droppu po šiestich rokoch opäť na Zemplín.

V sezóne 2013/14 bojoval tento statný obranca ešte ako hráč v drese Humenného o postup do druhej najvyššej súťaže a teraz bude hájiť farby susedných Michaloviec. Pravda, už z pozície trénera.

Bývalého reprezentanta pred pár dňami predstavil HK Dukla Ingema ako nového asistenta kormidelníka Miroslava Chudého.

V uplynulých dvoch ročníkoch bol pravou rukou Kanaďana Dana Cemana v Banskej Bystrici, takže od stále úradujúceho majstra prichádza k vlaňajšiemu nováčikovi extraligy.

Ponuka ho príjemne prekvapila

Pod Urpínom sa rozhodli od novej sezóny dať príležitosť novému trénerskému štábu na čele s Norbertom Javorčíkom. Droppa však dlho bez angažmánu nezotrval, hneď po ňom siahli funkcionári ambiciózneho zemplínskeho klubu.

„Ponuka od Michaloviec ma prekvapila, a to v pozitívnom zmysle slova. Stretol som sa s viceprezidentom klubu pánom Michajlom, ktorý mi predstavil ich vízie do nasledujúcej sezóny. Tie ma oslovili a následne sme sa už na spolupráci dohodli veľmi rýchlo,“ povedal na margo príchodu do Dukly Ivan Droppa.

Tím od Laborca bol podľa neho jednoznačným oživením vlaňajšieho ročníka Tipsport ligy.

„Nováčikovský entuziazmus bolo viditeľný, hlavne v úvodných kolách. Historickým postupom do najvyššej súťaže dostali nielen hráči a funkcionári, ale aj fanúšikovia a celé mesto, ktoré žije hokejom, novú vzpruhu. Videli sme to na návštevách na domácich zápasoch, v ktorých ľudia stále vytvorili skvelú atmosféru. Predpokladám, že v tomto roku to bude obdobné,“ podotkol 48-ročný tréner, ktorý však na Michalovce nemá najpríjemnejšie spomienky.