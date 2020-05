Michalovčania improvizujú už tri mesiace a budú musieť ďalej

Tréner Majoroš nečakal, že kluby schvália skrátenú nadstavbu.

23. máj 2020 o 17:09 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Najvyššia slovenská futbalová súťaž je pripravená na reštart.

Na piatkovom prezídiu Únie ligových klubov (ÚLK), ktorá je riadiacim orgánom súťaže, sa zástupcovia klubov dohodli na opätovnom rozbehnutí Fortuna ligy počas druhého júnového víkendu.

Pravda, nič ešte nie je definitívne, odsúhlasiť to musí Úrad verejného zdravotníctva, ktorý od ÚLK obdržal manuál organizácie zápasov.

Ak bude finálne stanovisko orgánov na úrovni štátov kladné, nič už nebude brániť dohraniu skráteného modelu nadstavby, ktorá bude pozostávať iba z piatich kôl.

Motivovaní musia byť stále

Trénera michalovského MFK Zemplín Jozefa Majoroša prekvapilo rozhodnutie dohrať súťaž v takomto formáte.

„Čakal som, že ligu buď ukončia alebo sa dohrá celá nadstavbová časť. Síce som mal nejaké informácie o päťkolovom variante, no nepredpokladal som, že to kluby tak aj odklepnú. Také je však rozhodnutie a my to musíme akceptovať,“ vyjadril sa Majoroš.

V oboch nadstavbových skupinách je už situácia viac-menej vyjasnená.