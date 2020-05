Chudý je v Michalovciach šťastný, s Duklou chce ísť ešte vyššie

Verí, že nová sezóna odštartuje s divákmi na tribúnach.

20. máj 2020 o 16:31 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. S rovnakým hlavným trénerom, ale novými asistentmi vyrukujú do svojej druhej extraligovej sezóny michalovskí hokejisti. Ambiciózny klub z metropoly Zemplína sa v utorok dohodol na ďalšej spolupráci s Miroslavom Chudým.

Realizačný tím HK Dukla Ingema však dostal novú podobu, pri mužstve skončili Richard Šechný a Peter Bartoš, ktorých nahradili Ivan Droppa a Juraj Faith.

Chudý, ktorý prišiel do klubu ešte v októbri 2017 a o necelé dva roky ho aj prvýkrát v histórii doviedol do najvyššej súťaže, tak s michalovskými „líškami“ vstúpi už do tretej sezóny.

S 58-ročným rodákom z Krupiny sme sa pozhovárali nielen na tému zmien v trénerskom štábe, ale aj o novinkách v kádri či o letnej príprave.

Zrodila sa dohoda o pokračovaní spolupráce rýchlo?

„Už na konci sezóny sme boli ústne viac-menej dohodnutí na tom, že ak sa nič dramatické nestane, zostanem pri mužstve aj naďalej. V utorok sme to spečatili aj na papieri a podpísali zmluvu do konca sezóny 2020/21. Teším sa, že naša spolupráca bude pokračovať.“

V októbri to budú už tri roky, čo ste prišli do Michaloviec. Viedli ste už niekedy tak dlho jedno mužstvo?

„Ako asistent áno, ale z pozície hlavného som ešte nikde nezotrval také dlhé obdobie. Aj to je potvrdením toho, že v Michalovciach sa robí hokej koncepčne. A takých klubov je na Slovensku veľmi málo. Tréner potrebuje čas na to, aby sa prejavil jeho rukopis. Za mesiac či pol roka sa to určite nedá. Som rád, že to funkcionári Dukly pochopili a robia to presne tak, ako by to malo vyzerať. A je úplne jedno, či so mnou alebo bezo mňa. Odkedy som prišiel k tímu, ideme krok po kroku. Prvý ročník bol taký zabiehací, v druhom sme postúpili a v treťom nám išlo o to, aby sme sa etablovali v extralige. Za ten čas sme sa v klube všetci dobre spoznali a vieme, čo môžeme jeden od druhého očakávať. V Dukle všetko funguje výborne nielen po športovej, ale aj ekonomickej stránke, a príklad z nej si môžu brať aj ostatné kluby.“

Vašimi novými asistentmi budú Ivan Droppa a Juraj Faith. Čo bolo dôvodom zmien?

