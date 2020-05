Sobrančania sa vracajú do tretej ligy, vytvorili nový regionálny projekt

Spojili sa s Veľkými Revištiami.

12. máj 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

SOBRANCE. Ani sa veriť nechce, že od posledného pôsobenia futbalistov Sobraniec medzi regionálnou elitou ubehlo už desať rokov.

Fanúšikovia sa tešili, že počas tejto jari budú po dlhej prestávke znovu chodiť na kvalitnejšie zápolenia vo vyššej súťaži.

Funkcionári tamojšieho MFK, účinkujúceho v štvrtej lige Juh, si na prelome rokov tľapli s činovníkmi TJ Veľké Revištia a odvetná časť tretej ligy Východ sa už mala odohrať v šesťapoltisícovom okresnom mestečku pri ukrajinskej hranici.

Celý svet však tesne pred štartom futbalovej jari zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá mala za následok predčasné ukončenie amatérskych súťaží.

Sobranský štadión si teda na tretiu ligu bude musieť ešte nejaký čas počkať.

Plánujú pritiahnuť aj ďalšie obce

Celú jarnú časť mali Sobrančania odohrať ešte pod hlavičkou Veľkých Revíšť, ale od nového ročníka už budú v tretej lige vystupovať pod novým názvom FK Sobranecko/Sobrance.

„Klub vznikne fúziou TJ Veľké Revištia a MFK Sobrance. Chceli sme v ňom ponechať názov mesta, aby aj tunajší obyvatelia videli, že to nebude len regionálny, ale aj mestský klub,“ rozhovoril sa Ivan Kapláč, ktorý stojí na čele nového subjektu.

„Okrem toho, že vykonávam funkciu prezidenta klubu, som aj jedným zo štyroch členov správnej rady. V nej sú aj primátor Sobraniec Pavol Džurina, jeho zástupca Roman Oklamčák a starosta Veľkých Revíšť Martin Hrunka. Nakoľko pôjde o regionálny klub, postupne by sme chceli do jeho štruktúr prizvať aj starostov iných obcí. Ale to je ešte hudba budúcnosti.“