Za filmové peniaze z Číny nakupovali cigarety aj alkohol

Falošné bankovky priviedli dvoch mužov do väzenia.

5. máj 2020 o 0:00 Róbert Bejda

MICHALOVCE. Máte doma reklamné peniaze, ktoré nápadne pripomínajú tie pravé? Tak vedzte, že sa dopúšťate trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Vyplýva to z dvoch rozsudkov Okresného súdu Michalovce, ktorý sa vo februári a aj koncom apríla zaoberal práve takýmto prípadom.

Na lavicu obžalovaných sa posadili traja muži, z ktorých dvaja sa pred jeho spáchaním vôbec nepoznali. Štvrtého ešte rieši polícia.

Objednávka cez internet

Počiatky prípadu siahajú do apríla 2019, keď si 33-ročný Michalovčan Ondrej objednal na čínskej internetovej stránke bankovky označené nápisom Movie Money (filmové peniaze).

Išlo o 100 kusov bankoviek nominálnej hodnoty 50 eur s rovnakým sériovým číslom a 100 kusov bankoviek nominálne hodnoty 20 eur, tiež s rovnakým sériovým číslom.

Na bankovkách bol okrem už spomínaných dvoch slov aj text This is not legal, it is to by used for motion props (Nie je to legálne, používa sa iba ako rekvizita).

Podľa znenia obvinenia Ondrej odovzdal z tých bankoviek najmenej 30 kusov dvadsiatok Miroslavovi. Hoci ten vedel, že nie sú pravé, časť z nich dal Lukášovi a Valentínovi. Tí tiež vedeli, že nie sú pravé.

Obaja vlani v auguste obe tieto dvadsiatky použili v stánku na michalovskej vlakovej stanici. Kúpili si vodku a cigarety, čím majiteľke spôsobili škodu 60 eur.

Po vyšetrení prípadu boli z falšovania obvinení Ondrej, Miroslav, Lukáš i Valentín.

Vinu poprel

Ondrej vinu nepriznal. Tvrdil, že bankovky mal odložené vo svojom aute v skrinke pred sedadlom spolujazdca. Objednal si ich na reklamné účely.

Chcel ich opečiatkovať pečiatkou taxislužby, dopísať na každú text "jazda v meste zadarmo" a dávať ich stálym klientom na ďalšie použitie ako platbu za jazdu po meste.

Miroslava vraj poznal pred augustovým skutkom asi týždeň a z ostatných obvinených ani jedného. Myslí si, že mu časť peňazí bez jeho vedomia zo skrinky vzal.

Tvrdenie Miroslava, že mu ich dal na to, aby ich pustil do obehu, Ondrej poprel.

Opakovane menil výpoveď

Miroslav svoju výpoveď niekoľkokrát menil.