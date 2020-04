Horňáková je opäť v Iuvente. Z úspešnej hráčky sa stala trénerka

Bývalá pivotka v Michalovciach vedie najmladšie kategórie.

30. apr 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

Dominika Horňáková so svojimi zverenkami. Dievčatá by nevymenila za nič na svete. (Zdroj: iuventa-zhk.sk)

MICHALOVCE. Hádzanárka Dominika Horňáková pred necelými štyrmi rokmi prekvapila správou o ukončení aktívnej hráčskej kariéry. Bola v ideálnom hádzanárskom veku, mala iba 25 rokov.

V tom čase najlepšia pivotka na Slovensku svoj nečakaný koniec zdôvodnila tým, že zdravotný stav jej v zápasoch a na tréningoch nedovoľoval ísť na sto percent a navyše ju hádzaná prestala napĺňať a baviť.

Milovanému športu, ktorému sa venovala od deviatich rokov, však definitívne zbohom nedala.

Po krátkej pauze sa k nemu vrátila znova, tentoraz ale v pozícii trénerky.

Ani na sekundu nezaváhala

Bývalá slovenská reprezentantka odštartovala trénerskú kariéru v klube, v ktorom až na ročné pôsobenie vo francúzskom Cercle Dijon Bourgogne v sezóne 2015/16 strávila aj celú hráčsku – v Iuvente Michalovce.

„Po návrate z Dijonu, čo bola moja posledná anabáza v pozícii hráčky, som dlho premýšľala, kam by mohli viesť moje kroky. Keďže sa mi počas profesionálnej kariéry podarilo vyštudovať vysokú školu so zameraním na učiteľstvo, bolo jasné, že sa vyberiem týmto smerom. Otázkou však bolo, ako do toho zakomponovať moju dlhoročnú vášeň – hádzanú. Som rodená Michalovčanka, a keď sa naskytla možnosť trénovať tie najmenšie v rodnom meste, ani na sekundu som nezaváhala,“ prezradila Dominika Horňáková, ženský hádzanársky talent roka 2007.

Na trénerskú dráhu sa vydala pred tromi rokmi, momentálne je držiteľkou licencie C.

„Ak všetko pôjde ako má, verím, že sa mi podarí získať aj trénerské béčko,“ načrtla svoje ambície.