Most v Strážskom bude širší, ako sa plánovalo. V kritickom stave je ďalších päť

STRÁŽSKE. Most v Strážskom bude o 20 centimetrov širší, ako sa pôvodne plánovalo.

Nosníky položia z oboch strán.

Podľa harmonogramu

„Práce prebiehajú podľa harmonogramu. Neevidujeme žiadny časový sklz,“ konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) na kontrolnom dni na moste v Strážskom do mestskej časti Krivošťany v utorok napoludnie.

Po tom, čo sa vlani v októbri zrútila časť chodníka, most opravujú.

Aktuálne prebieha pokládka nosníkov. Začala sa v pondelok, potrvá do stredy.

Dovtedy je most pre autá počas dňa uzatvorený.

Po dočasnom premostení prejdú len chodci, aj to za prísnych bezpečnostných opatrení. Musia sa riadiť pokynmi pracovníkov stavby.

„Keď sa osadia nosníky na jednej strane, presunie sa tam dočasné premostenie a nosníky sa budú ukladať na druhej strane,“ spresnil Trnka.

Uistil, že most bude do konca roka hotový.

„Dokonca bude o 20 centimetrov širší. Po kvalitatívnej stránke bude lepší a zabezpečí obyvateľom väčší komfort,“ dodal.

Zväčšená šírka mosta zazmluvnenú cenu neovplyvní.

Päť mostov je v kritickom stave

V správe KSK je 658 mostných objektov, 54 mostov je konštruovaných z nosníkov typu vloššák. Práve tie prešli kontrolou.

Podľa výsledkov pri 41 mostoch došlo k zhoršeniu stavebno-technického stavu.

V najkritickejšom stave je päť z nich.

Ide o most cez potok Čečanka za obcou Mokrance v okrese Košice-okolie, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor v okrese Sobrance, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany v Michalovciach a most cez miestny potok v meste Sečovce.

V súčasnosti sú tieto mosty zaradené do kategórie 6, čo znamená veľmi zlý stav.

Ich opravu kraj plánuje riešiť prioritne ešte v tomto roku, podľa župana Trnku by tieto investičné akcie ohrozené byť nemali. Rekonštrukcia by mala stáť približne 3,5 milióna eur.

Rozhodnú financie

„Hlavným dôvodom, ako ďalej s mostami, sú financie. Aktuálny rozdiel medzi schváleným rozpočtom a tým, ktorý pre koronakrízu budeme musieť mať, je 53 miliónov eur. Zasiahne to každú oblasť,“ povedal Trnka.

V priebehu mája by už malo byť jasné, akým spôsobom sa bude rozpočet sanovať.

„Až na základe toho budeme môcť rozhodnúť o ďalších investičných akciách,“ dodal.