Z okresu Trebišov evidujú osem nakazených. Pribudlo ďalšie testovacie miesto

V rómskych osadách pozitívnych nezistili.

19. apr 2020 o 14:08 Magda Haburová

TREBIŠOV. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove evidoval do soboty 18. apríla 8 osôb s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

Z tohto počtu sú aktuálne 3 pozitívne testované osoby naďalej izolované v štátnych karanténnych zariadeniach mimo okresu.

Dve osoby s Covid-19 boli po dvoch negatívnych výsledkoch prepustené z izolácie v štátnom karanténnom zariadení, keďže sú už vyliečené.

Tri pozitívne testované osoby, ktorých dobrý zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu, sú v domácej karanténe.

Testovanie v rómskych komunitách

Podľa informácií, ktoré RÚVZ Trebišov má, boli v okrese v uplynulých dňoch vojenskými zdravotníkmi vyšetrení obyvatelia v marginalizovaných rómskych komunitách v Trebišove, v Kráľovskom Chlmci, v Sečovciach,

(osada Habeš), ako aj v obciach Hraň a Novosad.

Odbery boli realizované rezortom ministerstva obrany na základe súčinnosti so Zdravými regiónmi a miestnymi samosprávami.

Všetky výsledky boli doposiaľ negatívne.

V okrese Trebišov je viacero lokalít, kde žijú rómske komunity. Vyšetrovanie obyvateľov s pozitívnou cestovnou anamnézou v týchto komunítách je epidemiologicky veľmi významné, preto v pláne je testovať aj v ďalších obciach.

V prípade potreby do Michaloviec

„V územnej pôsobnosti nášho regionálneho úradu nie je ani v jednej z dvoch nemocníc na území okresu Trebišov prevádzkované infektologické pracovisko, lôžkové oddelenie ani ambulancia. Na vyšetrenie a prípadnú hospitalizáciu osôb s podozrením na ochorenie Covid-19 z Trebišovského okresu je spádovo územne príslušné infektologické pracovisko v NsP Michalovce," informovala nás regionálna hygienička Terézia Konevičová.

„Po konzultácii s RÚVZ so sídlom v Košiciach sme sa v marci rozhodli pre vytvorenie odberového miesta v Trebišove systémom Drive-in (z auta), kde úzko spolupracujeme s NsP Trebišov. Pacienti prichádzajú do areálu nemocnice k odbernému miestu v presne určenom čase. Z auta nevystupujú. Zdravotnícky personál, lekár z nemocnice, vykoná výter z nosa a hrdla. Všetky osoby, ktoré sa doposiaľ testu podrobili a boli do zoznamu zaradené, mali pozitívnu cestovnú anamnézu a spĺňali ďalšie kritériá, prípadne boli v kontakte s laboratórne potvrdenými prípadmi, teda s osobami s pozitívnym testom. Testované osoby boli vopred konzultované na RÚVZ Trebišov s epidemiológmi a aj na odporúčanie lekárov,“ dodala Terézia Konevičová.

Konevičová dodala, že NsP v Trebišove realizuje odbery na testovanie i u pacientov hospitalizovaných na vyčlenenom Covid oddelení.

Zároveň sú obyvatelia okresu Trebišov podozriví z ochorenia testovaní v rámci hospitalizácie v spádovej Nemocnici v Michalovciach, resp. aj odbermi uskutočnenými v infekčnej ambulancii NsP Michalovce. Prípadne v iných ústavných zariadeniach podľa veku a diagnóz.

Druhé odberové miesto

V územnej pôsobnosti RÚVZ v Trebišove bolo zriadené aj druhé odberové miesto na opačnom konci okresu, ktoré spádovo poslúži obyvateľom juhovýchodnej časti okresu od hraníc s Ukrajinou až po Medzibodrožie.

„V areáli nemocnice v Kráľovskom Chlmci je zriadené odberné miesto v súčinnosti s vedením nemocnice a laboratóriom Synlab, s. r. o. Odber aj laboratórnu diagnostiku vykonáva tá istá spoločnosť. Aj tu sa osvedčil systém Drive-in (odber z auta) a v ponuke je možnosť testovania aj pre samoplatcov. Testovanie na tomto odbernom mieste je plánované trikrát v týždni, v pondelok, stredu a piatok od 9.00 hod do 14.00 hod.,“ uzavrela regionálna hygienička.