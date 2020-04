Prvoligoví futbalisti si otestujú zručnosti v netradičnej súťaži

Najmladší berie turnaj ako zábavu, zahrá si aj proti východniarom.

17. apr 2020 o 17:06 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Futbalové kluby z našej najvyššej súťaže sa znovu vracajú do zápasového boja. Nie však spôsobom, na aký sme zvyknutí, ale vďaka virtuálnemu turnaju e-Fortuna Challenge.

Počas nastávajúceho víkendu si dvanásť hráčov z dvanástich mužstiev našej ligy otestuje sily prostredníctvom herných konzol PlayStation. Vo farbách michalovského MFK Zemplín sa na atraktívnom turnaji predstaví Matúš Begala.

Tucet profesionálnych futbalistov, ktorí budú medzi sebou súťažiť na diaľku v hre FIFA, najprv v sobotu od 16.00 do 19.30 hod. odohrajú súboje v základných skupinách a na druhý deň v rovnakom čase príde na rad vyraďovacia fáza a duely o konečné umiestnenie.

V mužstve naňho nikto nemá

„Veľmi sa teším, že si môžem s chlapcami z ostatných klubov zmerať sily aj iným spôsobom ako na skutočnom trávniku. Je to super myšlienka, aspoň si takto spríjemníme tieto dlhé dni bez tréningov a majstrovských zápasov,“ rozhovoril sa reprezentant Michaloviec Matúš Begala.

Šikovný stredopoliar, ktorý len pred pár dňami oslávil 19. narodeniny, je najmladším členom aktuálneho kádra MFK Zemplín. To bol vari hlavný dôvod, prečo ho žlto-modrí na turnaj nominovali?

„To vôbec nie. Odporučil ma Matej Trusa, s ktorým veľmi dobre vychádzam na ihrisku aj mimo neho. Myslím si, že mne ide hranie FIFA spomedzi všetkých chlapcov z mužstva najlepšie. Keď sme boli nedávno na sústredení v Turecku a hrávali sme na izbe medzi sebou, tak som každého porazil. Preto vybrali práve mňa,“ vysvetlil.

Pôjde za víťazstvom

Begi, ako znie jeho prezývka, hovorí, že túto hru pravidelne „mastí“ už viac než dva roky.

„Rád si voľný čas vypĺňam hraním PlayStation. Hrám nielen FIFA, ale aj Call of Duty a iné hry. Aj v týchto dňoch, keď som skoro stále doma, si často zapínam konzolu a hrám s kamarátmi cez internet. Verím však, že dlho už táto karanténa trvať nebude a znova sa so spoluhráčmi zídeme na normálnom ihrisku.“

Begala patrí medzi futbalistov, ktorí obľubujú technickú hru a všetky situácie na ihrisku sa snaží riešiť konštruktívne. S loptou by najradšej išiel až do brány...

„Podobným štýlom sa snažím prezentovať aj v hre FIFA. Samozrejme, že sa to nedá porovnávať so skutočnosťou. Na normálnom ihrisku je to oveľa rýchlejšie a v tejto hre nikdy neviete, čo sa stane,“ podotkol rodák zo Starej Ľubovne, ktorý vstupuje do turnaja s tými najvyššími cieľmi.