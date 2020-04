Dávid veril, že Iuvente titul neunikne. Zlepšovali sa každým zápasom

Podľa neho by ich vrchol sezóny zastihol v ideálnom stave.

11. apr 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Sezóna 2019/20 bola pre najúspešnejší ženský hádzanársky klub v ére samostatnosti Slovenska veľmi špecifická.

Nielen preto, že sa prvýkrát v histórii skončila predčasne a bez udelenia majstrovského titulu, ale aj z toho dôvodu, že do nej vstúpil s výrazne obmeneným a hlavne omladeným družstvom.

Michalovská Iuventa sa s novým trénerom Petrom Dávidom vlani pustila do budovania nového kádra.

Takého, ktorý po nejakom čase výraznejšie prerazí aj v pohárovej Európe, kde sa žlto-modrým dlhé roky nedarilo dosiahnuť väčší úspech.

Aj napriek veľkým zmenám klub od Laborca v uplynulom ročníku na domácej scéne zo svojich ambícií nezľavoval.

Cieľom bol zisk medaily v MOL lige, víťazstvo v Slovenskom pohári, aj v národnom play-off.

Naučili sa otáčať zápasy

Striebro v interlige mali Michalovčanky na 99 % isté a najväčším favoritom boli aj v boji o pohár a majstrovský titul.

Celosvetová pandémia však vystavila dvom súťažiam predčasnú stopku, jedinú trofej z tejto sezóny môžu získať dodatočne v auguste, keď by sa malo dohrávať Final Four Slovenského pohára.

Aj keď v Iuvente rozhodnutie zväzu o anulovaní ročníka kvitovali, na druhej strane ich mrzelo, že rozrobenú prácu nemohli dokončiť.

„Som presvedčený, že vrchol sezóny by nás zastihol v ideálnom stave. Po poslednom dueli v Olomouci som mal z družstva veľmi dobrý dojem. Dievčatá napredovali od zápasu k zápasu a náš herný prejav sa stále zlepšoval,“ povedal na úvod kormidelník zemplínskeho celku Peter Dávid, ktorý veril v to, že Iuventa by opäť siahla na slovenský titul aj pohár.