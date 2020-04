Nadrogovaný vodič sa vyhovoril na psa. Nevyšlo mu to

Michalovská polícia obvinila muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

7. apr 2020 o 9:41 Róbert Bejda

MICHALOVCE. Polícia Košického kraja informovala na sociálnej sieti o pokračovaní vyšetrovania zaujímavého prípadu, ktorý sa stal začiatkom roka.

Vodič BMW pred jedným z panelákov narazil do zaparkovaného auta. Na škodovke poškodil spätné zrkadlo.

Policajtov sa snažil presvedčiť, že vlastne on nemôže za to, že so svojím autom na parkovisku narazil do iného vozidla, ale môže za to pes.

„Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Predtým som ho zatvoril do kufra a príde na snouborde, si prešiel cez takú dierku, keď je smädný, tak si príde dopredu. Prepne mi pesničku alebo čo mi povie, a som sa zľakol“," tlmočila polícia doslovne na svojom facebooku jeho slová.

Skutočnosť však bola úplne iná.

„Muž bol vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu, čo dobrovoľne v michalovskej nemocnici urobil. Špecializovaným zdravotníckym pracoviskom bola v jeho krvi zistená prítomnosť metamfetamínu (pervitín) a amfetamínu," dodala polícia.

Vodič už čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Hrozí mu ročný pobyt za mrežami.