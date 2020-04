Veľké Revištia budú regionálny klub, Giraltovce avizujú zmenu filozofie

Treťoligistov z dna tabuľky záchrana teší, vybojovať ju chceli na ihrisku.

4. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

V. REVIŠTIA, GIRALTOVCE. Poriadne kritická, aj keď ešte nie úplne beznádejná, bola situácia Veľkých Revíšť a Giraltoviec pred štartom jarnej časti III. ligy Východ.

Z posledného a predposledného miesta tabuľky najvyššej regionálnej súťaže vo futbale strácali na tímy pred nimi minimálne osem, resp. sedem bodov.

V zostávajúcich 13 kolách by museli vyhrať aspoň o dva či tri zápasy viac než ich súperi v boji o záchranu, pričom počas celej jesene bodovali naplno len dvakrát.

Zrušením sezóny a anulovaním výsledkov z dôvodu pandémie koronavírusu obom celkom odpadli výrazné záchranárske starosti.

Osudové chvíle, ktoré človek neovplyvní

„Za tejto situácie to bolo jediné riešenie. Kto vie, kedy sa to skončí a predsa len je to amatérsky futbal. To by jednoducho nešlo,“ okomentoval vzniknutú situáciu manažér TJ Veľké Revištia Zdeno Hudák.

Zo športového hľadiska to poslednému tímu tabuľky výrazne pomohlo, keďže miestenku si udržal bez boja.

„To sú osudové chvíle, ktoré človek nijakým spôsobom neovplyvní. Nezamýšľam sa nad tým, pretože my sme boli pripravení sa zachrániť,“ vyhlásil Hudák.

Jeho optimizmus pramení predovšetkým z výrazných transformačných zmien v tamojšom futbale.

Tretia liga sa počnúc jarnou časťou mala presťahovať z Veľkých Revíšť do okresného mesta, takmer šesťapoltisícových Sobraniec.

Tie doposiaľ účinkovali v IV. lige Juh.

„Myšlienkou je vytvorenie regionálneho klubu, pretože niet peňazí ani hráčov. Len v krajských súťažiach hráva okolo sedemdesiat legionárov, čo je na amatérsku úroveň neúnosne veľa. Tlak na peniaze je veľký a dedina nemá toľko zdrojov ako mestá,“ podotkol Hudák, podľa ktorého môžu na tomto projekte participovať aj ďalšie okolité obce.

Zároveň si myslí, že príklad spájania budú nasledovať aj ďalšie kluby.

Premiéra až v roku 2021?

Nový klub by mal niesť názov FK Sobrance Sobranecko.