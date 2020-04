Opitý vodič zišiel z cesty, spolujazdkyňa zomrela

Tragická nehoda sa stala pri Veľkých Kapušanoch.

2. apr 2020 o 10:33 Martin Belej

VEĽKÉ KAPUŠANY. Tragédiou sa skončila stredajšia nočná jazda dvoch mladých ľudí na aute medzi obcami Čičarovce a Veľké Kapušany v okrese Michalovce.

Pri nehode zahynula spolujazdkyňa, vodič auta bol opitý.

O prípade informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Na mieste mŕtva

Nehoda sa stala pár minút po polnoci na rovnom úseku cesty.

Podľa polície prešiel vodič osobného auta Mitsibishi Outlander do protismeru, zišiel do trávy a narazil do priekopy, od ktorej auto odhodilo ďalej vedľa cesty.

Následky nehody boli fatálne, 27-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Dvadsaťpäťročný vodič sa zranil ľahko.

Opitý vodič

Ivanová potvrdila, že vodič mal 0,66 mg/l alkoholu v dychu (1,38 promile)

"Na zistenie prítomnosti iných omamných látok mu bol odobratý biologický materiál. To, či bola pod vplyvom alkoholických látok aj nebohá spolujazdkyňa, bude zisťované pri pitve," dodala hovorkyňa.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Presnú príčinu, okolnosti a mieru zavinenia tragickej nehody ďalej vyšetruje.