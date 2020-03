Hranicu vo Vyšnom Nemeckom prekročili poslední Ukrajinci (foto)

Susedný štát prijal zásadné opatrenia.

28. mar 2020 o 12:29 TASR

VYŠNÉ NEMECKÉ. Ukrajinskí občania v sobotu húfne prichádzali na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.

V dôsledku šírenia sa nového koronavírusu sa ukrajinská štátna hranica uzavrela, a to aj pre Ukrajincov, ktorí sa do 27. marca nevrátili do vlasti.

V sobotu ráno ešte mohli poslední Ukrajinci prejsť pešo štátnu hranicu.

