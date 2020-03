Trenčan zažil v Dukle najkrajšie chvíle. Tiež ho čaká robota na stavbe

27. mar 2020

MICHALOVCE. Hokejový brankár Adam Trenčan bol vlani jedným zo strojcov historického postupu michalovskej Dukly do najvyššej súťaže.

Stal sa najlepším gólmanom prvej ligy (podobne aj rok predtým, keď sa „líšky“ tiež dostali do baráže) a Zemplínčania na neho stavili i v Tipsport lige.

Našli sa aj pochybovači, ktorí tvrdili, že v extralige, v ktorej dovtedy odchytal iba 65 zápasov, sa nepresadí a že stavenie na neho bol veľký risk.

Zvolenský rodák však týmto „odborníkom“ rýchlo zatvoril ústa a vo výborných výkonoch pokračoval aj medzi elitou. Potvrdil oprávnenie brankárskej jednotky nováčika a opäť patril k oporám mužstva.

Siedme miesto je zlatý stred

Do našej najvyššej súťaže sa vrátil po piatich rokoch.

Predtým v nej chytal v dresoch Zvolena, Skalice a Nitry.

Až v Michalovciach si však vydobyl pevné miesto medzi troma žrďami.

Pripísal si 44 štartov, vychytal 21 víťazstiev, dosiahol dve čisté kontá a mal 91,53-percentnú úspešnosť zásahov.

„Vždy sa mám čo zlepšovať. Dlho som si držal vyše 92-percentnú úspešnosť zákrokov, čo bolo výborné číslo, avšak ku koncu to išlo trošku dole, pretože dostal som viac gólov, ktoré mi to číslo mierne skresalo. Keby som sa v rebríčku spokojnosti mal hodnotiť od jednotky po desiatku, tak by som si dal sedmičku. Odchytal som väčšinu stretnutí s dobrými výsledkami. Mnohé z nich boli ozaj náročné. Môžem byť teda spokojný,“ zhrnul uplynulú sezónu Adam Trenčan.

Aj vďaka nemu ambiciózny nováčik poriadne rozvíril extraligové vody a bol príjemným oživením súťaže.

„Sezónu určite hodnotím kladne, pretože počas celého priebehu sme sa držali na miestach zaručujúcich play-off. Verím tomu, že by sme sa doň aj prebojovali. Na vlastnom štadióne sme boli veľmi silní a rýchlo sme si u súperov vytvorili rešpekt. Doma sme nebodovali iba v piatich zápasoch, čo je skvelá vizitka. Horšie to už bolo vonku, hlavne v závere, keď sme prehrali v Detve či Nových Zámkoch. Keby sme aspoň v jednom z nich uspeli, mali by sme play-off isté. Na vonkajších vystúpeniach by sme mali viac popracovať, lebo mnoho sme prehrali iba o gól a nepredviedli sme v nich to, na čo máme,“ konštatoval.