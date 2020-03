Šoltis sa zaradil k najlepším trénerom. Predstihol aj zvučnejšie mená

Bývalý michalovský lodivod obsadil piatu priečku.

25. mar 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Vlani delené ôsme miesto (spolu s Pavlom Hapalom a Marcom Rossim), teraz skok o tri priečky vyššie.

Anton Šoltis sa vo futbalovej ankete Najlepší tréner na Slovensku premiérovo dostal do top päťky, keď v hlasovaní 36 odborníkov nazbieral 13 bodov.

Košický rodák za sebou nechal aj takých lodivodov ako sú Adrián Guľa, Jaroslav Kentoš či Peter Hyballa.

„Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Je to zadosťučinenie za vykonanú prácu, pretože v súčasnosti nie je trénerské remeslo vôbec ľahké,“ zaznelo z Šoltisových úst.

Predtým mali väčší rešpekt

Donedávna bol Anton Šoltis suverénne najdlhšie slúžiacim trénerom v našej najvyššej súťaži.

Michalovskej lavičke šéfoval tri a pol roka, čo v našich končinách nebýva zvykom.

„Asi aj to zavážilo, že za mňa niektorí hlasovali. Určite si však všimli aj progres mužstva, keďže každým rokom sme sa v tabuľke posúvali vyššie a vyššie. Potvrdzuje to aj minuloročný premiérový postup do skupiny o titul, v ktorej sme sa umiestnili na piatom mieste,“ vyjadril sa Šoltis, ktorý v MFK Zemplín skončil v novembri, keď ho vedenie klubu kvôli neuspokojivým výsledkom odvolalo z funkcie.

Mrzí ho, že v tejto dobe status trénera nie je taký, ako trebárs pred dvadsiatimi rokmi.

„Teraz je táto robota ťažšia. Počas mojej hráčskej kariéry bol pohľad na trénerstvo úplne iný a kormidelníci mali väčší rešpekt. Dobou a spoločenským nastavením sa to však akosi vytratilo. Toto musíme na Slovensku posúvať ďaleko, ďaleko ďalej. Len poctivou robotou, prístupom a možno nejakou zmenou, ktorá hádam v blízkej budúcnosti príde, by mohlo dôjsť k tomu, že naša práca bude znovu vnímaná tak, ako predtým.“