Michalovská nemocnica povoľuje vstup len s ochranou tváre

Pozastavila výdaj obedov pre verejnosť.

16. mar 2020 o 13:12 SITA

MICHALOVCE. Vstup do budovy michalovskej nemocnice je povolený len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Informovala o tom hovorkyňa Sveta zdravia Jana Fedáková.



„Na troch vstupoch do nemocnice, a to pri hlavnom vchode, pred urgentným príjmom a ambulantným pavilónom, je zavedené triedenie pacientov. Lekár a sestra verejnosti merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky, na základe ktorých lekár povolí, alebo nepovolí vstup do nemocnice,“ uviedla Fedáková a dodala, že nemocnica zároveň až do odvolania pozastavila výdaj obedov pre verejnosť v nemocničnej jedálni.



„Dosiaľ na michalovskej infektológii hospitalizovali 25 a ambulantne ošetrili 39 pacientov v súvislosti s ochorením Covid-19. Výsledky testov ochorenie u žiadneho z nich nepotvrdili,“ dodala Fedáková.

