Rebičová si v Ľubľane splnila sen. V klube skončila, čaká ju operácia

Slovenská reprezentantka sa obzerá po novom pôsobisku.

13. mar 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Už aj hádzanárka Marianna Rebičová má po sezóne.

Predčasný koniec však nemá na svedomí šíriaci sa koronavírus, ktorý vo výraznej miere zasiahol aj do športu na celom svete, ale nepríjemné zranenie.

Problémy s pätou ju vyradili z nominácie slovenskej reprezentácie na blížiace sa súboje kvalifikácie majstrovstiev Európy 2020 proti Švajčiarsku a mali za následok aj rozviazanie kontraktu so slovinským šampiónom Krimom Ľubľana.

Rodáčka z Michaloviec si na nejaké obdobie bude musieť od hádzanej oddýchnuť, a ak všetko pôjde podľa plánov, na palubovky by sa mala vrátiť v priebehu leta.

Trápenie sa začalo v jeseni

Zdravotné peripetie Rebičovej sa podľa jej slov začali objavovať už v jeseni minulého roka.

„Spočiatku to nebolo nič strašidelné, mohla som bez väčších problémov trénovať a hrávať. Postupom času, tým, že sa to neliečilo, sa bolesť stupňovala a stále to bolo horšie a horšie,“ začala debatu ľavá spojka s výbornou strelou.

Čo jej vlastne vystavilo stopku? „Na pravej päte sa mi urobil výrastok, ktorý tlačí na achilovku. A to mi spôsobuje bolesti. O pár dní mám podstúpiť artroskopiu, kde mi to vyčistia. Odhadujem, že liečba potrvá asi tri mesiace. Múdrejšia však budem po prvej kontrole, ktorú absolvujem šesť týždňov po zákroku.“