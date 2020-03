Michalovčania to dokázali, po roku si znovu zahrajú v top šestke

V tabuľke obsadili skvelé štvrté miesto.

7. mar 2020 o 20:10 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Po roku sa michalovskí futbalisti opäť prebojovali vo Fortuna lige do skupiny o titul. Účasť medzi najlepšou šesticou tímov si zabezpečili domácim triumfom nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, nad ktorým v sobotu popoludní zvíťazili 1:0.

Žlto-modrí sa po dlhodobej časti súťaže umiestnili na výbornej štvrtej priečke za Slovanom Bratislava, Žilinou a Dunajskou Stredou, na ktorú strácajú osem bodov. A práve u tohto súpera odštartujú na budúci víkend boje v hornej šestke, najbližší domáci zápas odohrajú o týždeň neskôr proti Žiline.

Gól ho teší, víťazstvo ešte viac

O vydretej, ale zaslúženej michalovskej výhre nad tímom od Hronu, ktorý tuho bojuje o udržanie sa medzi elitou, rozhodol tesne pred uplynutím hodiny hry symbolicky najlepší strelec mužstva Issa Modibo Sidibé.

Zakončovateľ čiernej pleti v 57. minúte zužitkoval nezištnú prihrávku od Stanislava Danka a rutinérsky prekonal niekdajšieho brankára MFK Zemplín Tomáša Jenča.

„Teším sa, že práve ja som dal víťazný gól, to je samozrejmé, ale prvoradý je pre mňa úspech kolektívu a to, že sme získali tri body,“ hovoril po stretnutí vysmiaty 27-ročný Sidibé.

Reprezentačný útočník Nigeru skonštatoval, že proti nepríjemnému nováčikovi to nebol jednoduchý zápas.

„Nepozerali sme sa na to, s akým súperom máme dočinenia. Našim jediným cieľom bolo dosiahnuť víťazstvo, aby sme sa prebojovali medzi najlepšiu šesticu mužstiev. To sa nám aj podarilo, z čoho máme obrovskú radosť.“

Pokúsi sa predbehnúť Šporara

Sidibé proti Pohroniu ukončil viac než tri mesiace trvajúce gólové suchoty. Strelecky mlčal od záveru novembra, kedy skóroval v Myjave do siete Serede. Gól nedal ani v príprave. Až prišiel štvrtý jarný duel a rodák z Arlitu sa fanúšikom pripomenul opäť.

V rebríčku kanonierov ligy sa k lídrovi Andražovi Šporarovi priblížil na rozdiel štyroch gólov, na druhého Milana Ristovského zaostáva o jedinú trefu.

„Myslím na to, že môžem zabojovať o korunu kráľa strelcov. Budem sa snažiť predstihnúť najlepšieho strelca. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, do konca sezóny je ešte ďaleko. Nebude to však pre mňa priorita. Ako som už spomenul, dôležité sú pre mňa úspechy mužstva,“ skromne poznamenal 8-gólový strelec.

Michalovce znovu potvrdili, že doma sú veľmi silné. Na vlastnom štadióne štvrtýkrát po sebe nielenže nezaváhali, ale dokonca ani neinkasovali. V tomto trende by chceli pokračovať aj v nadstavbe.

„O cieľoch v hornej šestke je priskoro hovoriť, avšak radi by sme boli v tabuľke čo najvyššie. Aktuálne sme štvrtí a bolo by krásne si túto pozíciu udržať.“