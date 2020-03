Michalovce sa nespoliehajú na druhých, chcú zvládnuť svoj zápas

Do hornej šestky ich posunie akékoľvek víťazstvo proti Pohroniu.

7. mar 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Keď pred troma rokmi členovia Výkonného výboru SFZ schvaľovali nový hrací model Fortuna ligy, iste netušili, k akému výbornému kroku sa odhodlali.

Naša najvyššia futbalová súťaž má obrovský náboj aj v čase, keď by pred pár sezónami mnohým mužstvám už prakticky o nič nešlo. Záverečné 22. kolo základnej časti je toho dôkazom.

Až v piatich zo šiestich duelov pôjde o veľa, konkrétne o postup do nadstavbovej skupiny o titul. Veľkú šancu na prienik medzi najlepšie tímy živia aj Michalovčania, ktorí majú všetko vo svojich rukách.

Stačí, ak v sobotňajšom domácom súboji, ktorý má výkop o 15.30 hod., zdolajú nováčika zo Žiaru nad Hronom a prvá šestka im neujde.

Očakáva nepríjemného protivníka

Takto sa na stretnutie, ktoré rozhodne o tom, či sezóna bude úspešná alebo nie, dívajú aj samotní Zemplínčania.

„Nechceme sa spoliehať na výsledky našich priamych konkurentov. Nepozeráme sa na súperov, my pôjdeme za víťazstvom. Pevne verím, že zápas zvládneme,“ konštatoval stredopoliar MFK Zemplín Matúš Begala.

O tri voľné miesta v top šestke sa ešte bije päť celkov, okrem Michaloviec aj Ružomberok, Trenčín, Trnava a Senica. Žlto-modrým za určitých okolností bude stačiť aj remíza, ale na to sa spoliehať nechcú.

Spomedzi tímov bojujúcich o skupinu o titul budú mať dočinenia s papierovo najprijateľnejším súperom. Súpera od Hronu, ktorý v troch jarných dueloch dosiahol dva body a skóre 0:1, však nehodlajú podceniť.

„Bude to veľký boj, lebo po výdatných dažďoch ihrisko nebude v ideálnom stave a kombinačný futbal sa len ťažko bude dať hrať. Pohronie je veľmi nepríjemné mužstvo. Síce je posledné, ale svojich súperov vždy dokázalo potrápiť, takže to nebude jednoduchý zápas.“

Rád by už nastúpil aj doma

Kormidelník Jozef Majoroš má príjemné starosti so skladaním zostavy, pretože okrem dlhodobého maróda Mateja Trusu má k dispozícii všetkých hráčov. Jednozápasový trest si v Ružomberku odstál Kyriakos Savvidis, ktorého pod Čebraťom nahradil v strede poľa práve Begala.

Pre 18-ročného tínedžera to bol vôbec prvý ligový zápas v základnej zostave.

„Veľmi si vážim šancu, ktorú som dostal. Keďže mi tréner dal dôveru v takom dôležitom zápase, zo začiatku som mal menší stres, ktorý však rýchlo opadol a hralo sa mi celkom fajn. Myslím si, že som nesklamal,“ uviedol rodák zo Starej Ľubovne.

Vo Fortuna lige nastúpil iba štvrtýkrát a zaujímavé je, že všetky štarty si pripísal na súperovom trávniku.

„To som si aj ja hovoril, že stále nastupujem iba vonku. Už by som konečne rád pocítil aj domácu atmosféru. Budem robiť všetko pre to, aby sa to stalo čím skôr. Uvidíme, pre akých hráčov sa tréner rozhodne proti Pohroniu,“ pousmial sa Begi, ako znie prezývka mládežníckeho reprezentanta.