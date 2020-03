Dukla urobila ďalší krok k play-off, doma porazila Budapešť

Michalovčania držia siedmu priečku.

1. mar 2020 o 19:48 (aktualizované 1. mar 2020 o 21:00) TASR

MICHALOVCE. V 4. kole nadstavbovej časti hokejovej Tipsport ligy v skupine o 7. - 12. miesto privítali v Michalovciach maďarského súpera.

Dukla kontrolovala celý priebeh duelu a po víťazstve si upevnila siedmu priečku, na prvé nepostupové miesto do play-off má náskok šiestich bodov.

Potešilo aj čisté konto brankára Suráka.

V každej tretine po jednom góle

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Od úvodu sa obaja súperi pustili do seba. Najskôr mohli skórovať hostia, Sofrón ale z nebezpečnej pozície mieril iba do Suráka.

Na druhej strane rovnako pochodil Jakub Linet, ktorého vychytal Bernard.

V polovici prvej časti získali Michalovčania presilovú hru. Tú síce nevyužili, no po návrate Buseniusa na ľad vystrelil od modrej Hančák a Hvila tečoval do siete.

Viac gólov diváci v prvej tretine nevideli, hoci v jej druhej polovici sedeli na trestnej lavici až traja hráča. Dve presilovky ale nevyužil MAC a jednou takouto možnosťou pohrdli aj domáci.

V druhej tretine videli diváci štyri presilové hry. Ujala sa až tá posledná. V 33. minúte po individuálnej akcii Safaralejeva doklepol puk do siete Peter Galamboš a upravil tak na 2:0 v prospech domáceho tímu.

Ten mohol hneď na to inkasovať, Surák si ale poradil s koncovkou Terbócza, strela Szucsa síce prešla za jeho chrbát, no do brány nedošla, čo hlavným rozhodcom potvrdil aj videorozhodca.

Hostia sa mohli nadýchnuť k obratu na začiatku tretej časti, nevyužili však dve po sebe idúce presilovky.

Následne putoval na trestnú lavicu Carlisle, paradoxne ale bol MAC najbližšie ku gólu, keď sa po Pukkovej chybe rútil sám na Suráka Josh Pitt.

Michalovský brankár však uhájil čisté konto a hneď z následného útoku sa presadil Korhonen, ktorý pečatil na konečných 3:0.

Hlasy po zápase

Peter Bartoš, asistent trénera Michaloviec: Rozhodli presilovky. My sme využili dve, všetky súperove sme ubránili. Treba povedať, že nás podržal aj brankár Surák. Zápas to bol ťažký, pre nás veľmi dôležitý a sme radi, že sme získali tri body.



Gergely Majoross, tréner Újbudy: Súhlasím s trénerom súpera, že rozhodli presilovky. My sme svoje šance nevyužili, za čo sme pykali. Súper nás potrestal troma gólmi a vyhral zaslúžene.

Štatistiky HK Dukla Ingema Michalovce – MAC Újbuda 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly: 11. Hvila (Hančák), 33. Galamboš (A. Štrauch), 48. Korhonen (Lalancette). Rozhodovali: Korba, Lokšík - Durmis, Bogdaň,vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše: Klempa (Újbuda) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3 196 divákov. Michalovce: Surák - Pukka, Ventelä, Hančák, Kolba, Bdžoch, Vorobyov - Korhonen, Lalancette, Phillips - A. Štrauch, Galamboš, Mašlonka - Safaraleyev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila Újbuda: Bernard - Carlisle, Macaulay, Garát, Busenius, Pozsgai, Bugár,Loczi, Blake Orbán - Brance Orbán, Strech, Sofron - Szöcs, Terbócs, T.Klempa - Kreisz, Pitt, Bodó - K. Nagy, B. Majoross, Szigeti