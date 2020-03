Michalovce si vezú z Ružomberka bod, mali blízko k trom

Po remíze 1:1 musia ešte bojovať o prvú šestku.

1. mar 2020 o 17:33 TASR

Správu aktualizujeme

RUŽOMBEROK. V predposlednom, 21. kole základnej časti Fortuna ligy, MFK Zemplín Michalovce remizoval na ihrisku Ružomberka 1:1.

Hostia viedli gólom Danka, potom ich brankár Kira chytil penaltu, domáci napokon vyrovnali päť minút pred koncom.

Michalovčania tak klesli na siedmu priečku tabuľky, s rovnakým počtom bodov ako Trenčín a Trnava pred nimi.

Priebeh zápasu

Liptáci stretnutie otvorili s ofenzívnou gurážou a stále sa tlačili pred súperovu bránu, kým ich súper myslel predovšetkým na obranu.

K zakončeniu z bezprostrednej blízkosti sa však Ruža nedostávala, keďže si netykala s presnosťou vo finálnej fáze a tiež narážala na dobre sformovanú obranu Zemplínčanov.

Prvá lopta smerovala medzi žrde v 12. minúte, keď tečovanú strelu Zsigmunda spoza šestnástky nad vytlačil Kira.

V 18. minúte si T. Bobček na hranici veľkého vápna šikovne zasekol Kostantinidisa, ale minul cieľ.

V 35. minúte T. Bobček spätnou prihrávkou pripravil sľubnú pozíciu Regálimu, no ten nevydarene loptu trafil.

V 43. minúte sa do šance rútil T. Bobček, lenže Kira včasným vybehnutím mu ju zmaril. O chvíľu na to centroval Takáč a Kojnok hlavou tesne minul ľavý dolná kút michalovskej brány.

Po zmene strán sa dlho nič nedialo, až do 64. minúty, keď Michalovce z ničoho nič išla do vedenia. Po dlhom odkope sa šprintujúci Danko dostal za domácu obranu, obišiel Macíka a stihol aj loptu zasunúť do siete.

V 79. minúte rozhodca Perešinský nariadil proti hosťom penaltu za ruku v pokutovom území a Kira ju Twardzikovi vystihol, takže skóre sa nemenilo.

V 84. minúte už Kira kapituloval, keď z 20 m z prvej vypálil striedajúci Kmeť.

Štatistika MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:0) Góly: 84. Kmeť - 64. Danko ŽK: Almási - Carrrilo,Kostantinidis, Danko. Rozhodovali: Perešinský - Ferenc, Žákech, 1 064 divákov. Ružomberok: Macík - Čurma, Mrva, Twardzik - Zsigmund - Kojnok (84.Kmeť), Kostadinov, Takáč (75. Gerec), Mojžiš - T. Bobček, Regáli (57.Almási). Michalovce: Kira - Kostantinidis, Grič, Carrilo, Soler, Vojtko - Begala - Žofčák, (82. Diarra), Turík (75. Neofytidis), Danko - Kvocera(67. Hovhannisyan).