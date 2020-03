Poslanec Milan Potocký: Riešenie PCB látok na Zemplíne bude priorita

Z volebnej noci šiel rovno na rannú omšu.

1. mar 2020 o 11:40 Jana Ogurčáková

MICHALOVCE. Novou tvárou v parlamente bude aj občiansky aktivista z Michaloviec Milan Potocký (OĽaNO).

V súčasnosti sedí už v mestskom i krajskom zastupiteľstve, v minulosti pracoval aj ako redaktor Korzára.

Po volebnej noci v Trnave a šiestich hodinách cesty smeroval do Michaloviec.

„Moje prvé kroky viedli ráno do kostola na rannú omšu. Dal som si taký vnútorný záväzok, že sa pôjdem pomodliť rovno z volebnej noci hneď na rannú omšu.“

Poslanec: Nie je to náhoda

Hovorí, že 25-percentnú podporu od voličov neočakával.

„Je to prekvapením pre nás všetkých. Obrovským. Na druhej strane musím povedať, že to bolo zaslúžené. Mali sme veľké nasadenie nielen v kampani, ale je to výsledok viac ako desaťročnej práce OĽaNO. Nie je to tak, ako sa niekto snaží pripísať, že vyšiel marketingový ťah. Je za tým tvrdá a poctivá práca najmä Igora Matoviča, ale aj ostatných ľudí. Nie je to náhoda.“