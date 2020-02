V Plechoticiach zachovali ochotnícke divadlo, v okrese sú výnimkou

Repertoár súboru tvorí najmä slovenská klasika.

29. feb 2020 o 9:33 TASR

PLECHOTICE. Jediným aktívnym dedinským ochotníckym súborom v okrese Trebišov je Divadelný súbor Janka Borodáča v Plechoticiach.

Činný je od roku 1962, odkedy inscenoval desiatky rôznych divadelných hier a získal za ne aj ceny na okresných, krajských i celoslovenských prehliadkach a súťažiach.

Pod vedením Jozefa Nováka aktuálne pripravuje pre divákov novú hru, ktorou je Pokušenie vo Svätofloriánskej doline.

"Je to satirická veselohra z prostredia slovenskej dediny, niektoré postavy hovoria nárečím, čo je u nás taký nový prvok. Premiéra je plánovaná na 4. apríla v obecnom kultúrnom dome, kde aj nacvičujeme," uviedol dlhoročný režisér a scenárista súboru.

Ochotníci od 60. rokov

Plechotice so zhruba 800 obyvateľmi ležia vedľa okresného mesta.

Prvá zmienka o divadle v obci je z roku 1925 v školskej kronike, keď miestny učiteľ nacvičil divadelnú hru so žiakmi.

V nácvikoch hier príležitostne pokračovali aj ďalší učitelia nielen s deťmi, ale aj s mládežou.

Pravé ochotníctvo v obci rozvinul v 60. rokoch pedagóg Štefan Pálfi, ktorý navrhol aj názov krúžku podľa mimoriadnej osobnosti slovenského divadelníctva Janka Borodáča.

"Nechcel som jeho dielo prirovnávať ani kopírovať, chcel som, aby náš človek spoločensky žil, chceli sme spríjemniť divákovi jeho voľné chvíle a cestou autora hry otvárať dušu k lepšiemu životu," zachovala sa Pálfiho spomienka na tie časy.

Pálfi bol dlhý čas režisérom a "motorom" súboru, ktorý pre divadlo nadchýnal ľudí okolo seba.

V novom kultúrnom dome

Významnou podporou pre ochotníkov bolo postavenie nového kultúrneho domu v obci v roku 1979.

Oslávili ho pred plným hľadiskom premiérou hry Bačova žena.

Neskôr prevzal vedenie súboru Novák, ktorý okrem hrania začal v 80. rokoch aj režírovať a venuje sa tomu až podnes.

Osobitne v súčasnej dobe je to podľa neho neľahká úloha, problém je najmä nájsť "stabilných" hercov.

"Súbor má toľko členov, koľko práve potrebuje obsadiť v hre. Snažím sa, aby to bolo obsadené adekvátne postave, čiže nechcem, aby mladý herec hral postavu starého človeka a naopak. Najhoršie je, a aj v najnovšej hre sa to potvrdilo, že vychováte človeka, s ktorým robíte niekoľko hier, je už hotový, viete, čo od neho môžete čakať, on vie, čo od neho čakám ja, a potom povie, že už nepríde, lebo má iné povinnosti. Takže zase začínate s novými ľuďmi. Ale tak je to asi v každom ochotníckom divadle a na dedine zvlášť," priblížil Novák.

Slovenská klasika

Repertoár súboru tvorí od počiatku až podnes slovenská klasika, hry z prostredia dediny, ale aj s náboženskou tematikou.

K takým počas rokov patrili napríklad Bačova žena, Čachtická pani, Kubo, Otčim, Trasovisko, Inkognito - Dobrodružstvo pri obžinkoch, Jozef z Arimatie, Lurdská pastierka, Rysavá jalovica alebo Záveje, s ktorými súbor v roku 1997 zbieral aj celoslovenské ceny za herecké výkony, spracovanie či réžiu.

V trebišovskom regióne po dedinách podľa Nováka v minulosti fungovalo viacero ochotníckych súborov, napríklad v Nižnom Žipove, Veľkých Ozorovciach či Kuzmiciach, aktívnym však ostal už len ten v Plechoticiach.

Okrem Slovenska sa predstavil aj medzi Slovákmi v Srbsku, kde majú Plechotice družobnú obec.

Vypomáhajú aj Trebišovčania

Hercami súboru sú najmä domáci, niektorí z dôvodu práce v okolitých mestách na nácviky dochádzajú, ostatné roky vypomáhajú aj ochotníci z Trebišova.

Jedným z nich je bývalý gymnaziálny profesor na dôchodku Ján Sabovčík, ktorý dlhé roky hrával v trebišovskom ochotníckom Divadle "G".

V Pokušení vo Svätofloriánskej doline si zahrá postavu statkára.

"Divadlo je život, nájdem sa tam a je to záľuba, ktorá sa nedá zanechať," vyznal sa počas skúšky pre TASR.