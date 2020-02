Pre africký mor prišiel o chov ošípaných. Štát tvrdí, že mu odškodnenie nepatrí

Farmárka: Toto je exemplárny prípad.

29. feb 2020 o 0:00 Magda Haburová

VEĽKÝ KAMENEC. V júli minulého roku sa v obci Strážne v Trebišovskom okrese vyskytol prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku.

Súvisiaci článok Potvrdili druhý prípad afrického moru ošípaných. V susednej obci Čítajte

Spozorneli najmä chovatelia, ktorí mali svoje chovy v rizikovej zóne. Medzi nimi i Juraj Kulčár z Veľkého Kamenca, keďže Strážne je pomerne blízko.

Tento riadne zaregistrovaný chovateľ na miestnom obecnom úrade ako samostatne hospodáriaci roľník (SHR), bol na rade prípadov ako druhý.

„Zo štyridsiatich ošípaných som mal nakazené iba jediné prasa, ale veterinári mi usmrtili všetky,“ spomína.

Odškodnenia sa nedočkal

Súvisiaci článok Jednotka na utrácanie vybila v obci všetky prasatá. Chovateľ sa neubránil slzám Čítajte

Neskrýva veľké sklamanie z toho, že od leta nebol dodnes odškodnený, hoci mu to štát sľuboval.

Je obdivuhodné u neho a jeho syna, ktorý otcovi všemožne pomáha, že ich to nezlomilo.

„Ja som sa narodil do roľníckej rodiny. Moji rodičia, i keď zomreli mladí, ma vtiahli do tajomstva hospodárenia a práce so zvieratkami od malička,“ vraví Juraj.

Syn Daniel študuje na nitrianskej poľnohospodárskej vysokej škole a doma má tvrdú prax.

Poškodená rodina sa nevzdáva

Juraj neskrýva, že po rodičoch zdedil chorobu, na ktorú odišli predčasne aj oni, ale vraví, že v súčasnosti sú iné možnosti liečby.

A tak sa nevzdáva, žije so synom teraz iba zo skromného predčasného dôchodku.

Chovajú 217 kôz a prispievajú k udržateľnosti Národnej prírodnej rezervácie Tarbucka, ktorá je v chotári obce Veľký Kamenec.

Škoda, ktorá Kulčárovi vznikla likvidáciou chovu ošípaných, je podľa znaleckého odhadu, ktorý dal vypracovať, 2 949 eur.

Žiadosť o náhradu škody podal vlani začiatkom decembra na Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA). A potom to išlo veľmi rýchlo.

Už 12. decembra mu prišlo oznámenie o vyradení žiadosti zo spracovania, podpísané riaditeľkou príslušnej sekcie Martinou Rafajovou.

V liste konštatujú, že v žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení administratívnou finančnou kontrolou boli zistené neodstrániteľné nedostatky.

A podľa platných predpisov je neoprávneným príjemcom pomoci ako podnik v ťažkostiach.