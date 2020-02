Nováčik ťahá najdlhšiu víťaznú sériu, výbornú formu chytil aj Giľák

V piatich zápasoch dal štyri góly.

28. feb 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Najdlhšiu víťaznú šnúru od prieniku na extraligovú scénu aktuálne ťahajú michalovskí hokejisti. Tí v poslednom období chytili slušnú fazónu, keď triumfovali v piatich zápasoch po sebe.

Nováčik súťaže si postupne poradil s Trenčínom (3:1), Liptovským Mikulášom (4:1), Zvolenom (4:3 pp), Detvou (10:2) a Nitrou (5:4 pp), vďaka čomu sa drží na siedmom mieste tabuľky.

Víťazstvo rovnajúce sa prehre

Až štyri z posledných piatich duelov odohrali zverenci trénera Miroslava Chudého na domácom ľade a znovu potvrdili, že ich hradby sa ľahko nedobývajú.

„V súbojoch na vlastnom štadióne nehráme zle. Bojujeme v nich, čo je základným kameňom úspechu. Netreba zabúdať ani na to, že veľkú podporu máme vo fanúšikoch, ktorí nás stále poháňajú dopredu. Naše výkony však stále nie sú stopercentné, pretože často nám utekajú tretie tretiny, na ktoré v konečnom účtovaní doplácame. Neraz sa nám stalo, že keď vyhrávame vyšším rozdielom, tak ako keby sme sa uspokojili a prestaneme hrať svoju hru,“ našiel negatíva v úspešnej sérii 24-ročný útočník HK Dukla Ingema Matej Giľák.

Rodáka zo Spišskej Novej Vsi stále škrel zbabraný posledný zápas s priamym konkurentom o miestenku v prvej osmičke Nitrou, s ktorou stratili štvorgólové vedenie a napokon uspeli až po predĺžení.

„Ušiel nám nie iba jeden bod, ale dva, pretože Nitra jeden získala a my sme jeden stratili. Mohli sme mať pred ňou väčší náskok. Podľa môjho názoru sme ten zápas nevyhrali, ale prehrali.“

Nevyberá si, s kým hrá v útoku

So súperom spod Zobora sa dvakrát do listiny strelcov zapísal práve Giľák, ktorý sa v dôležitej časti sezóny dostáva do dobrej formy. V ostatných piatich stretnutiach dal štyri góly, ku ktorým pridal aj dve asistencie.

„Teším sa, že sa mi teraz darí, ale na individuálne štatistiky sa veľmi nepozerám. Mne je jedno, kto dáva góly. V posledných zápasoch to vyšlo na mňa, nabudúce to môže byť niekto iný. Dôležité je, aby sme stále hrali ako jeden tím a zbierali body, lebo všetci máme pred očami iba jeden cieľ, ktorým je postup do play-off,“ zdôraznil držiteľ jedného slovenského titulu s Banskou Bystricou spred dvoch rokov.

Zdá sa, že Matejovi vôbec nevadia ani časté presuny v zostave, keďže skoro stále má v útoku po svojom boku iných spoluhráčov.

„Netrápi ma, či som v prvom alebo štvrtom útoku. Koho ku mne tréneri dajú, s tým budem hrať, rozhodne si nevyberám. Snažím sa vždy na ľade nechávať srdce a hrať najlepšie ako viem.“

Na Giľákovu produkciu sa „líšky“ budú spoliehať aj v piatkovom vystúpení v maďarskom Miškovci, teda s ďalším súperom o play-off.

„Hrá sa tam veľmi ťažko. My sa musíme sústrediť na svoju hru, nevypustiť žiadny súboj a dobre brániť, pretože hrajú rýchlo, nahadzujú puky a tlačia sa do brány. Toto si musíme postrážiť.“