Mesto vyzvalo občianske združenie, aby odstránilo pamätník deportovaným Židom

Odstrániť ho nechcú, ani platiť pokutu.

27. feb 2020 o 13:23 Jana Otriová

SOBRANCE. Pamätník deportovaných občanov zo Sobraniec dalo postaviť občianske združenie (OZ) Sobranský Čvirkoš na prenajatom pozemku.

Mesto vyzvalo združenie, aby ho odstránilo a uhradilo vyrubenú pokutu.

Predseda združenia Ján Ohorčak to odmieta.

Pozemok si prenajali

OZ Sobranský Čvirkoš si ešte v roku 2013 prenajalo od mesta pozemok s rozlohou 15 štvorcových metrov na Štefánikovej ulici pri moste ponad Sobranecký potok, s cieľom skultúrniť časť mesta a postaviť tam súsošie Sobranskí Čvirkoši od výtvarníka Fera Guldana.

Poslanci s prenájmom na 30 rokov súhlasili za symbolické jednoeurové ročné nájomné.

Dvoje dverí

O tri roky neskôr združenie mestu oznámilo ohlásenie ďalšej drobnej stavby.

K Čvirkošom mal pribudnúť pamätník sobranským Židom deportovaným do koncentračného tábora Osvienčim.

Pamätník, ktorý tiež vyhotovil Fero Guldan, pozostáva z dvoch kusov betónových odliatych dverí, na ktorých sú osadené pamätné tabule s menami odvlečených Židov a sponzorov a podporovateľov združenia.

Mesto nedalo pamätníku zelenú

Poslanci však na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2016 dali pamätníku zamietavé stanovisko aj preto, že podľa vyjadrenia mesta „svojou koncepciou nezapadalo do už zrealizovaného diela“.

Združenie ho aj tak postavilo na jar 2017.

Stavebný úrad začal konanie o správnom delikte a v júli 2018 združeniu uložil 332-eurovú pokutu.

Mesto vyzvalo združenie, aby pamätník odstránilo a miesto vrátilo do pôvodného stavu.

„Od uzatvorenia zmluvy v roku 2013 nebol prijatý žiaden dodatok, preto účel nájmu ostal stále nezmenený. Pozemok sa bude využívať na umiestnenie súsošia Sobranskí Čvirkoši,“ uvádza mesto Sobrance v stanovisku.

Zdôrazňuje v ňom, že združenie pamätník odvlečeným Židom postavilo aj napriek zamietavému stanovisku vlastníka pozemku, teda mesta Sobrance, konalo tak v rozpore so stavebným zákonom a nerešpektovalo rozhodnutie stavebného úradu o zastavení stavebných prác.

Mesto: Úprimná ľútosť nad pokutou

Združeniu vytýka, že na mieste pamätníka Čvirkošom nebol naplnený pôvodný zámer.

„Na tomto mieste nevznikla oddychová zóna tak, ako to bolo prezentované, neboli tam umiestnené lavičky a asi preto sa občania tam nestretávali,“ píše sa v stanovisku.

Mesto vyjadrilo „úprimnú ľútosť“ nad tým, že vec dospela až do uloženia pokuty.

„Každý musí dodržiavať rámec dojednanej nájomnej zmluvy a rešpektovať zákon a nerealizovať vec, aj keď myšlienka môže byť správna, v rozpore so zákonom a nad dojednaný rozsah nájomnej zmluvy z 28. augusta 2013. To sa týka aj Občianskeho združenia Sobranský Čvirkoš v prípade Pamätníka deportovaných,“ uvádza sa ďalej.

Mesto: Miesto je nedôstojné

Mesto tiež zastáva názor, že Pamätník deportovaných nie je na mieste, ktoré by zodpovedalo myšlienke diela.

„Domnievame sa, že týmto umiestnením dochádza k dehonestácii pamiatky židovských spoluobčanov, ktorí žili v Sobranciach v období druhej svetovej vojny. Aj sobranská verejnosť prijala umiestnenie diela kriticky, pretože miesto na umiestnenie takéhoto pamätníka a jej spojenie s postavami predvojnových dvoch gazdov sobranských Čvirkošov je nedôstojné,“ uvádza mesto v stanovisku.

„Umiestnenie diela by malo reflektovať pamiatku židovských spoluobčanov a malo by mať väzbu s nejakým významným a pamätným miestom spojeným so židovskými spoluobčanmi zo Sobraniec. Takýto pamätník si zaslúži dôstojnejšie umiestnenie. Mesto Sobrance bude nápomocné pri hľadaní takéhoto miesta,“ uzatvára stanovisko.

O pokute nevedel

Predseda OZ Sobranský Čvirkoš Ján Ohorčak má na celú vec iný názor.

„Naše združenie na základe nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku, ako aj na základe právnych stanovísk i zákonných ustanovení o drobných stavbách, pokladá výzvu na odstránenie drobnej stavby a prípadné následné konanie za rozporné s príslušnými ustanoveniami. Preto nie je náležité vymáhať od združenia pokutu,“ číta z odpovede združenia mestu.

Tvrdí, že o pokute sa dozvedel až vo februári tohto roka, keď dostal výzvu na jej zaplatenie a odstránenie diela.

„Toto počujem po prvýkrát, že sme dostali pokutu. Absolútne sme o nej nevedeli,“ zdôrazňuje.

Je presvedčený o tom, že ohlasovaciu povinnosť na drobnú stavbu pri pamätníku deportovaným vôbec nemali.

„V dobrej viere som drobnú stavbu ohlásil, zaplatil som správny poplatok. Advokát zistil, že sme to vôbec nemuseli ohlasovať, že pozemok máme v prenájme. Doteraz neviem, prečo nám stavbu nepovolili,“ hovorí.

Združenie pamätník neodstráni

Pamätník odvlečeným Židom odstrániť nemieni a snahám mesta nerozumie.

„Vie sa o ňom už v Izraeli, na izraelskom veľvyslanectve,“ zdôrazňuje Ohorčak.

Združenie odhalilo vlani v novembri na prenajatom pozemku ďalší pamätník od Fera Guldana venovaný utečencom, ktorí zahynuli pri prechode ukrajinsko – slovenských hraníc na našom území na ceste za lepším životom.

Združenie s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci projektu upravilo hroby utečencov v šiestich obciach Sobranského okresu a na hroby vo Vyšnej Rybnici umiestnilo náhrobné kamene.