Dukla dosiahla historické víťazstvo, Štrauch ovenčil debut gólom

Popradský rodák nastúpil v tejto sezóne už za tretí klub v lige.

24. feb 2020 o 8:57 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Michalovskí hokejisti sa v dôležitej fáze ročníka solídne rozbiehajú. V nedeľu si na svoje konto pripísali štvrté víťazstvo v rade a nie hocijaké. Na domácom ľade v tradične skvelej atmosfére roztrhali na franforce Detvu, ktorej nasúkali desať gólov (10:2).

Pre absolútneho nováčika v našej najvyššej súťaži to bola historická výhra, pretože takýmto rozdielom medzi elitou predtým ani raz netriumfovali a navyše premiérovo zaznamenali dvojciferný počet presných zásahov.

Zaujímavé je, že pod rekordné víťazstvo sa podpísalo až deväť strelcov. Nechýbal medzi nimi ani Andreas Štrauch, ktorý si tak otvoril gólový účet v novom drese hneď v prvom vystúpení.

Po chorobe iba jeden tréning

„Veľmi sa teším, že takto dopadla moja premiéra. Iba v piatok som dobral antibiotiká, v sobotu som absolvoval prvý tréning a hneď v nedeľu som už nastúpil na zápas. Aj preto som na ľade strávil menej času, napriek tomu som bol dosť ´zatavený´. Z pohľadu mužstva to bol výborný duel a na osobné štatistiky sa nepozerám. Všetko podriaďujem tímu,“ spokojne hovoril po demontáži Podpoľancov Andreas Štrauch.

Odchovanec popradského hokeja si prvým gólom za Duklu – v 34. minúte ním zvyšoval na 5:0 a vyhnal Rusa Zalivina z bránky – dal pekný darček k 26. narodeninám, ktoré oslávil iba deň pred stretnutím.

Keďže extraligová tabuľka sa po piatkovom poslednom kole základnej časti rozdelila na dve polovice, Zemplínčania sú v dolnej šestke na pomyselnom prvom mieste s náskokom štyroch bodov na Nitru. A práve tohto súpera privítajú v utorok na svojom ľade, čo znamená, že to bude už ich tretí domáci súboj v priebehu piatich dní.

„Proti tímu spod Zobora to bude úplne iný zápas ako s Detvou. Všetci sa na neho tešíme, pretože iba v takých rastieme. Pevne verím, že ho zvládneme.“

Koniec vo Zvolene nebral tragicky

V debate s Andreasom sme neobišli ani tému jeho príchodu do Michaloviec. Rodák z Popradu sa stal poslednou posilou nováčika v tejto sezóne.

„S Duklou som bol v mini kontakte asi dva týždne. Napokon v deň uzávierky prestupov, teda minulý pondelok o šiestej večer, mi už len zavolali zo Zvolena, aby som išiel podpísať prestupové lístky. Nebral som to vôbec tragicky, patrí to k hokeju. Tešil som sa do Michaloviec. Na nové mužstvo, na nových spoluhráčov,“ vyjadril sa 9-násobný slovenský reprezentant.

Aktuálny ročník je pre Štraucha najturbulentnejší v doterajšej kariére. HK Dukla Ingema je totiž jeho už tretím klubom. Sezónu začal v materskom HK Poprad (11 zápasov, 0 gólov, 3 asistencie), odkiaľ v októbri v rámci výmeny s Lukášom Handlovským putoval do HKM Zvolen (32, 6+9).

„Smial som sa z toho, lebo až do predchádzajúcej sezóny som celý čas strávil v jednom mužstve. Musel som si teraz nadbehnúť, aby som trošku pochodil aj iné kluby,“ uškrnul sa dobre stavaný útočník, ktorý sa v Michalovciach zatiaľ cíti veľmi dobre.

„Som prekvapený, na akej vysokej úrovni to tu funguje. Na nováčika majú výborné zázemie.“